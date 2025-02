Riforma codice stradale, misure durissime contro la guida a zig zag | Multe da 1.000€

Con la riforma del Codice Stradale, le misure adottate sono più stringenti. Arriva la mannaia per la guida a zig zag: multe pesantissime.

Lo scorso mese di dicembre sono entrate in vigore le modifiche relative al Codice della Strada volute fortemente dall’attuale Governo e che erano state anche oggetto di una campagna elettorale a dir poco infuocata. Queste nuove misure sono state introdotte per contrastare, in particolar modo, l’abuso di droghe ed alcol.

Le pene e le sanzioni, sia amministrative che pecuniarie, sono state inasprite e questo cambio di rotta è stato ben visibile sin dall’inizio. Per quanto riguarda, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza, se si viene beccati con un tasso alcolemico che rientra nel range di 0,8 grammi per litro, si va incontro ad una multa fino a 2170€ ed alla sospensione della patente fino a 6 mesi.

Misure ancora più dure se il tasso alcolemico supera questo livelli. Si rischiano, infatti, multe fino a 6000 euro ed anche l’arresto, oltre la sospensione della patente. In tutti questi casi, poi, vengono decurtati ben 10 punti dalla patente e vige l’obbligo di installazione dell’Alcolock, uno strumento che blocca l’auto nel caso in cui il conducente abbia alzato il gomito.

Pene molto severe anche per chi fa uso di sostanze stupefacenti. In questo caso, c’é la revoca della patente e la sospensione per ben tre anni. Potremmo continuare ad oltranza ad indicare tutto quello che c’é di nuovo, ma vogliamo focalizzare l’attenzione su quella che è la guida a zig zag. Anche in questo caso le sanzioni sono stratosferiche.

Occhio alla guida: multe fino a 1000€

Sono tante le novità portate in dote da quello che è il nuovo Codice della Strada che, ormai da ben due mesi, è entrato in vigore nel nostro Paese. Le nuove norme subito sono state recepite dalle Forze dell’Ordine, incaricate di farle rispettare quando si è in strada. Già il primo giorno, come ben sapete, ci sono stati numerosissimi controlli.

C’é da dire, poi, che, durante questi ultimi, sono state registrate numerosissime violazioni ed infrazioni per cui si è resa necessaria l’applicazione delle sanzioni. Tuttavia, quello che ha destato più clamore è la novità riguardante la guida a zig zag. Sono in molti a guidare in questo modo e per loro è prevista una multa che non si scordano facilmente.

Se guidi a zig zag rischi una multa pesantissima

Alzi la mano chi non ha mai avuto a che fare con un automobilista che guidava in modo strano. La sua auto pareva che si muovesse a zig zag. Episodi del genere possono capitare sia sulle strade urbane ed extraurbane che sulle autostrade. Guidando in questo modo si mette a repentaglio la propria sicurezza e quella di chi percorre la stessa strada, in auto, a piedi o in bicicletta ed in moto. Ciò accade perché si guida con lo smartphone tra le mani.

Ebbene sì, avete capito benissimo, nonostante si conosca la pericolosità di guidare con lo smartphone in mano, sono molti gli utenti che continuano a farlo. Anche per loro, le pene sono molto severe. Nel momento in cui si viene beccati, si prende una multa che va dai 250€ ai 1000€, ma non è finita qui. Infatti, se si viene sorpresi una seconda volta, la multa sale a 1400€ con sospensione della patente per 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente. Infine, nel caso in cui si dovesse causare un incidente, le pene raddoppiano.