Aeroporto, nuovi dispositivi nella lista degli esclusi | Ai controlli di sicurezza li ritirano come coltelli

Negli aeroporti hanno aggiunto nuovi apparecchi alla lista di quelli vietati. Al controllo te li ritirano immediatamente.

Ancora una volta cambiano le regole per i viaggi in aereo. Numerosi i cittadini italiani e non solo, che volano spesso per piacere e anche per lavoro, quindi per tutti loro, conoscere quelle che sono le regole per poter volare senza andare incontro a brutte avventure.

Come tutti ben sapranno, nel momento in cui si sale su un aereo, si viene sottoposti a una serie di controlli, durante i quali al metaldetector si chiede al viaggiatore di scannerizzare i propri bagagli per evitare che vengano portati a bordo oggetti che non sono permessi, particolarmente pericolosi.

Ma nelle ultime settimane c’è stata un’importante modifica e da questo momento è possibile che non si possa viaggiare con alcuni particolari dispositivi.

Ecco allora cosa sta cambiando e a cosa prestare attenzione quando si vola.

Rigide norme di sicurezza per chi vola

Quando si sale a bordo di un aereo, ci sono alcune regole che devono essere seguite. In alcuni casi se non si rispettano quelli che sono i limiti, si possono creare problematiche non di poco conto in volo, senza considerare lo scarso rispetto che si ha nei confronti degli altri passeggeri. Ci si chiede quindi quali siano le nuove limitazioni da conoscere, per evitare di passare dei guai poi, al controllo. Particolare attenzione viene posta nei confronti dei liquidi e di tutti quei materiali potenzialmente infiammabili. Un’attenzione che è cresciuta anche per via degli attentati che nel corso egli anni si sono stati anche a bordo degli aerei.

Tutto questo ha portato al bisogno di nuove regole per quelli che sono gli accessori e i prodotti non permessi a bordo degli aerei. Un lavoro minuzioso in termini di sicurezza.

Le nuove regole da conoscere

Al momento la regola di cui si parla è stata introdotta solo dalla compagnia aerea sudcoreana Air Busan, la prima al mondo a decide di vietare di inserire le batterie esterne all’interno del bagaglio a mano. Si tratta di una regola introdotta, per evitare incidenti anche piuttosto pericolosi, come l’incendio che è stato in precedenza registrato.

Una misura preventiva, che al momento non è arrivata in Italia e nell’Europa intera, ma non si esclude che ben presto possa toccare veramente tutti gli stati del mondo, tra cui, ovviamente anche il nostro, per questo conoscere la normativa è molto importante.