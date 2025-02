Acquisto smartphone, controlla subito questo codice sulla confezione: rischi il carcere per una distrazione

Se compri un nuovo smartphone devi assolutamente controllare che ci sia questo codice. Non rischiare il carcere.

Il mercato della tecnologia ha subito negli ultimi anni un aumento considerevole delle vendite, tutto grazie agli appassionati che continuano ad acquistare nuovi prodotti, anche se i costi sono aumentati e lo stipendio sembra aver perso buona parte del suo potere di acquisto.

In effetti ad oggi sono moltissime le soluzioni che questo mercato mette a disposizione di coloro che si vogliono concedere un regalo di tanto in tanto, ma quello che è importante è conoscere anche alcuni elementi specifici.

Ci sono delle caratteristiche dello smartphone devono essere note a tutti per evitare di beccare delle sonorissime fregature. Perchè anche questa tipologia di mercato può nascondere delle insidie, nonostante troppo spesso si parli solo ed esclusivamente dei pericoli di altri mercati.

Ci sarebbe un codice che, nel momento dell’acquisto di nuovo smartphone, deve essere controllato, ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Smartphone: nuovo o ricondizionato

Da ormai diversi anni, nel momento in cui si decide di acquistare un nuovo smartphone ci si pone una domanda, ovvero, meglio scegliere un prodotto nuovo o un ricondizionato? Perchè se il nuovo offre una serie di certezze, il ricondizionato si rivela essere una possibilità che andrebbe sempre e comunque considerata. Numerosi sono i vantaggi dell’acquisto di un prodotto ricondizionato, il primo è sicuramente la possibilità di avere un modello piuttosto recente e di elevata fascia, a un prezzo molto più basso del nuovo.

Il ricondizionato poi, mette a disposizione dei consumatori prodotti che possono essere sostanzialmente perfetti, ma con la possibilità di risparmiare. Occorre però ricordare che, esattamente come occorre prestare attenzione nel caso in cui si acquistino automobili usate, la stessa cura deve essere riservata agli smartphone Second hand.

Cosa sapere su prodotti di seconda mano

Innanzitutto occorre chiedere al venditore una certa garanzia, la possibilità di avere comunque una copertura in caso di problematica di qualunque tipo. Ma il dato da controllare e su cui porre molta attenzione è il codice IMEI, si tratta dell’unico elemento che ci dice se il prodotto non sia rubato o che non arrivi da traffici poco legali.

Un elemento essenziale nell’acquisto di un ricondizionato. Si ricorda infine che è sempre importante valutare l’acquisto in maniera oculata, per evitare spiacevoli sorprese di qualsiasi genere. Nonostante gli smartphone sembrino semplici da acquista, è importante non dimenticare l’attenta valutazione del prodotto e del prezzo.