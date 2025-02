Sanremo 2025, Carlo Conti umilia il cachet dei cantanti: il presentatore incasserà 166 volte tanto

Ai cantanti pochissimi spiccioli rispetto a quello che prende Carlo Conti. Per il presentatore si parla di 166 volte tanto.

Ed eccoci qua, anche quest’anno si è arrivati alla tanto attesa settimana del Festival di Sanremo. Uno degli eventi più attesi si tutto l’anno, si accende in quel dell’Ariston, con i suoi fiori e i suoi cantanti, che si esibiranno sul palcoscenico in attesa di decretare chi sarà il vincitore.

Quest’anno moltissimi ritorni, a cominciare da Carlo Conti che calca di nuovo il prestigioso palco, dopo che per 5 anni era stato la casa di Amedeus. Un gradito ritorno considerando che il conduttore resta comunque, uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto.

Carlo Conti porta sul palco la musica che lui stesso ha selezionato, aprendo a graditi ritorni, come quello di Simone Cristicchi e di Giorgia, ma anche assolute novità come Guè. Ovviamente questo è stato anche il Sanremo del gossip e delle testate giornalistiche, con un Emis Killa che si è ritirato per via di problemi con la legge e un Fedez al centro del marasma più totale.

Ma il buon Carletto, fa spallucce e incassa un assegno veramente astronomico.

Il cachet che fa sempre discutere

Probabilmente sono in pochi a conoscere il grande impegno che richiede un evento di questo genere e che quindi criticano i cachet che i conduttori ricevono. Si tratta di un evento milionario, che permette alla stessa città di Genova di avere introiti non di poco conto. Questa è la realtà e questo è anche il motore che da sempre spinge questo evento che cerca la miglior canzone italiana.

Quello che le notizie ci dicono, ancora prima che Carlo Conti e i cantanti salgano sul palcoscenico, è che inaspettatamente questo Sanremo ha battuto tutte le aspettative. In particolare uno degli elementi ha lasciato tutti senza parole.

Carlo Conti ha già vinto

La realtà è che Carlo Conti ha già vinto, a dispetto dei cantanti che si esibiranno sul palcoscenico di Sanremo. La sua vittoria è in termini economici e di pubblicità, intatti i ricavi pubblicitari sono veramente altissimi, di gran lunga maggiori rispetto agli altri anni. 67 sono i milioni che gli sponsor hanno portato nelle casse della Rai.

Su ciò ha influito l’aumento dei prezzi degli spot televisivi e non solo. L’impatto economico è di ben 245,1 milione di euro, con un valore aggiunto di 97,9 milioni di euro, con la creazione di 1495 posti di lavoro. Purtroppo però, una brutta notizia dobbiamo darla, ad aumentare sono stati i biglietti, che hanno toccato cifre esorbitanti, si parla di 110 euro in galleria, che diventano 360 per la serata finale.