Test QI livello master: se sei capace di muovere la lingua così è indice di capacità intellettiva superiore alla media

La tua intelligenza misurata dal tuo saper muovere la lingua proprio in questo modo. Se sei in grado di farlo, sei un vero master.

Ovviamente misurare la propria intelligenza non vuol certo dire mettersi in competizione con gli altri. Probabilmente in Italia sotto questo punto di vista siamo ancora indietro, in altri paesi del mondo sottoporsi a test per la misurazione del proprio quoziente intellettivo è la normalità assoluta.

Lo fanno all’interno delle scuole e anche sui posti di lavoro. Ma nel nostro paese confrontare il livello di intelligenza di 2 o più persone, potrebbe suscitare una serie di polemiche infinite.

Eppure, sottoporsi a qualche piccolo test è divertente e offre l’occasione per mettersi in gioco, insomma, un modo come un altro, per mettersi alla prova. In particolare, ci sarebbe un modo molto semplice per dire se si è o meno, dotati di particolari doti intellettive.

A dirci quanto siamo intelligenti? La nostra lingua, se sai fare questo movimento, sei proprio un genio.

Intelligenza e capacità fisiche

Quindi ci sarebbe un movimento che in molti sanno fare con la lingua e che indicherebbe il possesso di capacità intellettive di gran lunga superiori alla media. Quindi la nostra lingua diviene un elemento ancora più essenziale di quello che si possa credere. Indispensabile per parlare, essa svolge una serie di funzioni nell’atto di gustare e masticare.

La lingua di ognuno di noi sembra però, essere anche in grado di nascondere segreti sulla personalità. Ci sono movimenti che qualcuno darà per scontati, ma che non lo sono affatto e anzi mostrano connessioni tra: genetica, ambiente e psicologia, dando numerosi indizi su come il corpo e le sue abilità, interagiscono con lo sviluppo cognitivo. Ecco allora il movimento che indica capacità che non tutti hanno.

E tu? Lo sai fare questo?

Tra i movimenti che determinano particolari abilità, c’è quello di riuscire a curvare la lingua a forma di “U”, capacità che non tutti hanno. Si tratta di qualcosa di genetico, su cui influiscono una serie di fattori ambientali che possono anche creare una certa influenza durante la fase della crescita. La psicologia ci dice che lo sviluppo di alcune abilità fisiche si riflette sulla nostra mente e viceversa.

Riuscire a formare un “U” con la lingua, indica una combinazione di flessibilità muscolare e profondità di introspezione. Le persone che sono in grado di fare questo movimento, in genere sono analitiche, riflessive e in grado di trovare delle soluzioni veramente innovative. Altro movimento che in pochi sanno compiere e quello di formare un trifoglio con la lingua, capacità che indica un certo equilibrio tra il pensiero critico e la creatività.