NASPI, passa la nuova legge: indennità di disoccupazione abolita per sempre | Lasciano milioni di persone a spasso

È passata la nuova Legge che ha abolito l’indennità di disoccupazione, ovvero la NASPI: ora milioni di italiani sono completamente disperati.

La NASPI è una indennità mensile di disoccupazione spettante ai cittadini italiani che, purtroppo, perdono il proprio lavoro. In sostanza, si tratta di un sussidio che si basa su diversi requisiti. Il primo tra tutti riguarda la non volontarietà della disoccupazione. In pratica, se ne può beneficiare quando scade un contratto a tempo determinato.

Inoltre, anche quando si perde il lavoro, con contratto a tempo indeterminato, si può accedere a questa forma di sostegno al reddito. Ovviamente, l’emolumento che si percepirà sarà in base alla retribuzione media del lavoro perso. Rientrano nella categoria dei beneficiari i lavoratori subordinati, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico e chi lavora per la Pubblica Amministrazione.

Purtroppo, però, sono arrivate delle novità che non sono affatto positive. Anzi, c’è da dire che possano essere equiparate ad una vera e propria tragedia. Insomma, sono una catastrofe. Possiamo dire, però, che non si tratta di un fulmine a cielo sereno, di un provvedimento improvviso. Infatti, dovete sapere che era nell’aria già da diversi tempo.

Se ne è parlato tantissimo, ma non si pensava potesse accadere in così breve tempo. Purtroppo, però, c’è da prendere atto che la NASPI, Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego, non esisterà più. La nuova Legge appena diramata l’ha letteralmente abolita. Milioni di cittadini, in questo modo, saranno praticamente a spasso.

Addio NASPI: la nuova Legge l’ha abolita

Un provvedimento simile, come già accennato in precedenza, era già nell’aria da diverso tempo. Tuttavia, nessuno mai avrebbe pensato che questa situazione potesse risolversi in così poco tempo. Purtroppo, però, con buona pace dei cittadini che si trovano in questa situazione, è stata abolita e non si potrà più tornare indietro; non c’è più nulla da fare.

Le decisioni che sono state prese hanno un impatto stratosferico in questo settore e le regole sono divenute maggiormente stringenti per tutti. Pertanto, se non si rispettano quest’ultime, né, tantomeno i requisiti per poter richiedere l’indennità di disoccupazione, non si percepirà più nemmeno un solo euro e ci si ritroverà completamente a spasso, senza lavoro, senza stipendio e senza sostegno economico. Fatte queste dovute precisazioni scopriamo quali sono le novità appena entrate in vigore.

Addio NASPI se il licenziamento avviene per assenze prolungate

I cittadini possono perdere il proprio lavoro per diverse motivazioni. Alcune di queste le abbiamo già elencate in precedenza e riguardano, in particolar modo, il lavoro subordinato a tempo determinato. Alla scadenza del contratto, infatti, se questo non viene rinnovato, si potrà fare richiesta di NASPI ed attendere che venga accordata per percepire il sussidio in base ai giorni effettivamente lavorati ed allo stipendio percepito realmente.

Il legislatore, però, adesso ha voluto introdurre alcune novità che risultano essere più stringenti per i lavoratori. In particolar modo per tutti quelli che si assentano costantemente ed in maniera ingiustificata dal proprio luogo di lavoro. Se avviene un comportamento del genere da parte del lavoratore e questo viene licenziato per giusta causa, ecco che decade la possibilità di fruire di questo beneficio reddituale.