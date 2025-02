Divieto di sosta, le nuove multe da 345€ sono mostruose | Ecco il dettaglio che ti sfonda il conto

345 euro è la nuova multa per il divieto di sosta, con il nuovo codice della strada ti rovinano la vita per sempre. Attenzione.

È ufficialmente entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, in esso sono presenti tutte le regole che l’automobilista deve seguire se vuole evitare qualsiasi tipologia di problematica. Era il 14 dicembre scorso quando le nuove regole sono state ufficializzate e per gli automobilisti è stato reso indispensabile riuscire a conoscere tutte le nuove normative.

Il lavoro svolto ha il solo e unico compito di rendere le strade molto più sicure e obbligare gli automobilisti a seguire regole anche comportamentali, che permettono di vivere la giungla cittadina nella maniera migliore.

Molta attenzione su alcune infrazioni come, la guida in stato d’ebrezza, ma anche l’utilizzo dello smartphone in auto, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Ma oltre a tutto questo si è posta attenzione anche nei confronti dei parcheggi selvaggi e del mancato rispetto del divieto di sosta.

Le nuove regole prevedono sanzioni fino a 345 euro per i divieti di sosta, così elevate? Ecco cosa sapere.

Divieto di sosta: parcheggiare sarà sempre più difficile

La realtà è questa, parcheggiare in città potrebbe diventare sempre più difficile e il motivo è semplice, il numero di automobili è sempre più elevato e il numero di posti di gran lunga ridotti. Questo è il motivo per cui tanta preoccupazione si sta suscitando negli animi degli automobilisti abituati a utilizzare l’auto quotidianamente credono che parcheggiarla e non rischiare delle sonore multe possa essere sempre più difficile.

Con il nuovo Codice della Strada si sono previsti dei posti riservati per i quali ci sono delle regole specifiche, che se non rispettate potrebbero essere anche il motivo per cui si è costretti a pagare somme piuttosto ingenti, ecco allora cosa sapere.

Nel mirino ci finiscono le auto elettriche

Tra i posti riservati nei parcheggi, ci sono quelli per le automobili elettriche. Per tali vetture il legislatore è dovuto intervenire con delle regole ad hoc al fine di evitare l’occupazione abusiva delle colonnine di ricarica. Infatti ci sarebbero persone che occuperebbero i posti riservati a tali vetture, senza porsi alcuna problematica. Ma c’è anche chi, pur avendo un’auto elettrica, restano attaccati alla colonnina per un tempo fin troppo lungo.

A parlarne l’articolo 158 del Codice della Strada, il quale indica la possibilità di sanzionare coloro che restano attaccati alla colonnina di ricarica per oltre un’ora, limite che non si applica tra le 23 e le 7 del mattino. Per coloro che infrangono tale regola sono previste sanzioni dagli 87 ai 344 euro. Si predica quindi, attenzione.