Hai intenzione di aprirti una tabaccheria? Prima di farlo devi sapere quanto guadagnano davvero: ecco le cifre

Se hai pensato di aprire una tabaccheria, allora forse dovresti proprio conoscere quelli che sono i numeri di guadagno.

Nel caso in cui tu stia pensando di aprire una tabaccheria, devi sapere che si tratta di una delle attività su cui ricadono il maggior numero di regolamentazioni e leggi. Questo succede perché le tabaccherie vendono prodotti che sono sotto il controllo diretto dello Stato e del suo monopolio.

Gestire una tabaccheria non è semplice come occuparsi di qualsiasi altro negozio, in essa sono venduti tabacchi, contrassegni telematici e anche liquidi per sigarette elettroniche, articoli per cui l’autorizzazione dall’AAMS è indispensabile.

Ma questi non sono gli unici prodotti in vendita presso tali negozi, dove è possibile acquistare anche accendini, articoli di cancelleria, snack e riviste. Proprio tali prodotti sono quelli che offrono il maggior guadagno alle tabaccherie e questo è il motivo per cui vi si pone molta attenzione.

Comprare una tabaccheria richiede un investimento non di poco conto, allora ci si chiede se questo non si debba all’ingente guadagno che se ne può ricavare.

Aprire una tabaccheria è un investimento non di poco conto

In effetti aprire una tabaccheria, vuol dire provvedere a un investimento che parte da un minimo di 50 mila euro, che sono destinati, in parte a provvedere al mantenimento dell’attività nei primi mesi di attività e in secondo luogo all’acquisto di merci. Lo Stato richiede ad ognuna di queste attività ricavi che vengono calcolati in base agli aggi forniti dall’Ispettorati Compartimentale dell’AAMS. L’apertura di tali punti vendita, deve seguire regole ben precise, come la presenza di un punto vendita ogni 1500 abitanti e una specifica distanza tra ogni punto vendita.

Quella di tabaccheria è l’unica attività che richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato Compartimentale dell’AAMS, a differenza degli altri negozi per cui è sufficiente il permesso del comune. Il codice di registrazione di tale attività presso il Registro Impese della Camera di Commercio è il 52.56.

I numeri da considerare

Ma il lauto investimento che si effettua per la sua apertura, vale veramente la pena? Ovviamente gestire una tabaccheria richiede delle competenze non comuni: occorre saper assistere i clienti, conoscere bene i prodotti e riuscire anche a gestire il magazzino nella maniera migliore. Se la gestione viene condotta nella maniera corretta, allora si riesce a guadagnare fino a 45 mila euro all’anno.

Si tratta di numeri non indifferenti, dati dalla responsabilità che si nascondi dietro a questa specifica gestione che richiede la continua collaborazione con il monopolio per: tabacchi, valori bollati, servizi di ricevitoria. Occorre comunque considerare che il maggior guadagno lo si ottiene dai prodotti su cui il monopolio non agisce.