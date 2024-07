Saldi estivi, se non fai attenzione ti svuotano il portafoglio: queste offerte sono più false di una moneta da 3 euro

Sono iniziati i saldi estivi ma devi prestare molta attenzione, alcune delle offerte sono veramente delle fregature.

Nostre care fashion victim, lo scorso sabato sono iniziati i tanto attesi saldi. Finalmente potrete ottenere a prezzi veramente molto bassi, quelli che sono i vostri capi preferiti. Sono moltissimi coloro che non aspettano altro che l’arrivo di questo momento dell’anno, per potersi portare a casa le offerte migliori.

Innanzitutto vi vorremmo dire di mettervi l’anima in pace, perchè tanto anche se vorrete solo risparmiare, acquistando i capi in saldo, alla fine, finirete per far cade l’occhio su qualcosa della nuova collezione. Ma non scoraggiatevi e anzi, fiondatevi in negozio il primo possibile per portarti a case i migliori affari.

Come tutti sappiamo bene, i saldi si aprono 2 volte all’anno, in estate e in inverno. In questi due momenti, se si colgono le migliori occasioni è possibile rifarsi l’intero guardaroba a prezzi veramente stracciati. Peccato che come ogni anno, non mancano le discussioni in merito agli sconti.

Nonostante alcuni sconti possono sembra re convenienti, non mancano di certo, i soliti furbetti di turno. Cosa faranno? Metteranno in atto i soliti trucchetti, che alla fine renderanno i saldi una vera e propria delusione.

Lo sconto sarà più alto

Ottime notizie per i consumatori, quest’anno i saldi possono essere una grande occasione di risparmio. Sembra che l’intento sia quello di far ripartire l’economia, come? Innalzando le percentuali di sconto. Su abbigliamento e calzature, ci si aspetta uno sconto medio che toccherà il 20%, con ben 5 punti percentuali in più rispetto ai saldi invernali dello scorso anno.

Anche gli accessori avranno un netto aumento della percentuale dei saldi e il tutto permetterà ai consumatori di concedersi qualche sessione di shopping in più. Occorre però prestare attenzione alle possibili truffe che purtroppo, sono sempre dietro l’angolo, ecco come difendersi.

Come difendersi dalle fregature

Innanzitutto si sottolinea come la legge tutela il consumatore, dando la possibilità di denunciare il venditore nel caso in cui metta in atto un comportamento poco corretto nei suoi confronti. Gli sconti estivi sono un’ottima difesa per il consumatore, ma occorre anche riuscire a scegliere nella maniera corretta quali sono i negozi a cui ci si dovrebbe affidare.

Il primo tra i consigli che gli esperti di saldi forniscono ai consumatori, è quello di guardare sempre il prezzo effettivo. Il commerciante è obbligato a indicarlo sul cartellino. Ricordarsi che tutti i commercianti sono obbligati ad accettare i pagamenti elettronici e prima di acquistare è opportuno controllare diversi punti vendita.