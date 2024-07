Ricetta a costo 0, sorprendi gli ospiti senza spendere un euro: con questi ingredienti vorranno subito il bis

Puoi preparare un piatto da leccarsi i baffi ai tuoi ospiti senza dover spendere un solo euro. Ecco le ricette antispreco.

Se credi che invitare a cena i tuoi amici sia veramente costoso, sappi che non è esattamente come pensi. Curiosando qua e là sul web è possibile trovare una serie di ricette che sono semplici da preparare e che potremmo definire delle vere e proprie svuotafrigo, perfette quando non si è ancora fatta la spesa.

In fondo, se c’è una cosa che i tanti programmi di cucina che vanno in onda ci hanno insegnato è che, la cucina altro non è se non la fantasia che viene messa al servizio dei propri commensali. Anche quando il frigorifero sembra essere vuoto c’è sempre qualcosa che si può mangiare.

In realtà le ricette sono molte e potresti cercare sul web, qualcosa con gli ingredienti che hai a disposizione, ma siamo certi che gli ingredienti di questa ricettina semplice semplice, li hai già tutti a casa, senza dover andare al supermercato.

No, non ci limitiamo alla solita insalata di riso in cui metti veramente tutto, quello che ti proponiamo è un buonissimo rotolo di patate in crosta, adatto sia agli adulti che ai bambini.

Gli ingredienti per il rotolo di patate

La preparazione di questo piatto, richiede appena 10 minuti e possono dilettarsi nella sua cottura anche coloro che di cucina non sono dei veri esperti. Siamo certi che gli ingredienti ce li hai già tutti nel tuo frigorifero:

6 patate ;

; 1 rotolo di pasta sfoglia, meglio se rettangolare;

200 g di prosciutto cotto a fette:

200 g di formaggio morbido grattugiato ovvero di mozzarella;

3 uova;

semi di sesamo;

pangrattato se ce ne fosse il bisogno.

Per la preparazione della ricetta

La prima cosa da fare per la preparazione di questa semplice ricetta è sbucciare le patate e tagliarle a cubetti, quindi metterle a bollire in acqua per circa 20 minuti. Quindi si scolano e si schiacciano o con uno schiacciapatate, ovvero con una forchetta. Quando saranno ridotte in poltiglia, condire con sale e pepe prima di spalmare il tutto sulla pasta sfoglia e quindi mettere sopra il prosciutto cotto a fette e il formaggio grattugiato.

Aiutandosi con la carta da forno, si procede arrotolando la sfoglia e si sigilla bene i lati. A questo punto si trasferisce il tutto in una teglia, meglio se da plumcake, rivestita di carne da forno e quindi spennellare con uovo battuto. Spargere abbondanti semi di lino e cuocere in forno preriscaldato per 25 minuti a 180 gradi.