Bando Regione, 30mila euro di bonus per trasferirti prima dell’estate: la casa te l’hanno praticamente regalata

Bando Regione, per te ben 30mila euro in bonus se ti trasferisci subito qui. La tua dimora praticamente free.

Sentire parlare di Bonus non è ormai una novità. Non per nulla sia il passato che attuale Governo ne ha ideati tantissimi e hanno toccato svariati ambiti. Diciamo che perlopiù sono stati pensati per tendere concretamente una mano in segno di aiuto a tante famiglie che si trovano a vivere una situazione, soprattutto dal punto di vista economico, assai delicata.

E ciò, dati e sondaggi alla mano, pare che possa precipitare o comunque peggiorare di gran lunga nei prossimi mesi. Difatti la crisi è ancora ben presente e non accenna nemmeno minimamente a diminuire. Ciò porta a tantissime realtà lavorative a dover chiudere i battenti oppure a lasciare a casa molti lavoratori. In altri casi meno drastici si opta per la diminuzione delle ore lavorative.

Nel contempo, molte persone che avrebbero anche l’età giusta e maturato anche gli anni contributivi sufficienti per andare in pensione non ci vanno al fine di ottenere tra qualche anno assegni pensionistici ben più interessanti. Altre ancora, pur percependoli già, continuano a lavorare. E così i posti per i giovani sono sempre meno.

Capite dunque bene che è davvero dura mettere in atto l’acclamato ricambio generazionale. Pertanto le nuove leve, non avendo un’occupazione, non sanno che cosa fare. Moltissime decidono di cercare fortuna altrove, oppure di accettare, in attesa di qualcosa di meglio, di qualche piccolo lavoretto. E ora che siamo in estate è anche possibile puntare a uno stagionale.

Vai a vivere qui e la Regione ti regala un botto di soldi

Chiaro che su queste basi è impossibile pensare di crearsi una famiglia, con tanto di prole, e mettere su casa, come si suol dire. Tanto più che per iniziare un mutuo servono non solo tanti soldini ma anche garanzie che ci permettano poi di pagarlo ogni mese, altrimenti la Banca non ci consente di avviarlo.

Se parliamo poi di affitto, i costi che dobbiamo comunque affrontare sono sempre bei tosti. E se non abbiamo un lavoro fisso come possiamo pensare di poterli affrontare? Ora però si è aperta una ghiotta opportunità per chi è pronto a partire. Si parla di 30mila euro di Bonus se si decide di abitare esattamente qui.

Le montagne della Toscana ti aspettano, il bando sta per scadere

In sostanza la Regione Toscana ha indetto un super interessando Bando volto a indurre le persone ad andare a popolare borghi montanari siti in loco. Se si accetta di prendere casa lì si può ricevere un contributo che va da un minimo di 10mila euro e che può arrivare al tetto massimo dei 30mila.

Per farne richiesta c’è tempo fino alle ore 12 del 27 luglio 2024 facendo un bel salto metaforico sul sito ufficiale della Regione Toscana. Sottolineiamo che il tutto dovrà essere fatto rigorosamente online. Per accedere bisogna essere in possesso o del proprio Spid oppure della Carta Nazionale dei Servizi o della Carta d’Identità Elettronica.