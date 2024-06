Amazon, 1000 posti di lavoro da assegnare subito: con la nuova apertura il contratto è assicurato | Candidati ora

Amazon, belli che pronti la bellezza di 1000 posti di lavoro per una nuova sede. Non c’è tempo da perdere. Candidati ora!

La notizia è fantastica, lo sappiamo. Difatti con la grande crisi che circ0la tuttora non solo in Italia l’idea di avere un lavoro è qualcosa di fantastico. Tanto più che qui si parla, come possiamo evincere fin dal titolo, di ben 1000 posti. Insomma, come si dice in gergo, mica noccioline! Chiaro è che con la grande penuria che c’è bisogna comunque affrettarsi nel candidarsi.

Non per nulla in tantissimi lo vorranno fare fin da ora. E parliamo anche di lavoratori con grande esperienza alle spalle, sono rimasti all’improvviso senza un’occupazione. Per loro ricevere la lettera di licenziamento ha rappresentato una terrificante doccia fredda. Magari la realtà per la quale hanno lavorato per tanto tempo ha inaspettatamente chiuso o forse ha solo messo in atto dei tagli a livello di personale.

Ci sono poi numerosi giovani e giovanissimi che faticano, e nemmeno poco per la verità, a trovare la loro strada e posto nel mondo. E non avendo ancora affrontato il mondo professionale non possono contare su un vero cv. Dunque il più delle volte non sono chiamati ai colloqui o comunque non li superano non essendo ritenuti idonei.

Infine, ci sono quelle mamme che hanno bisogno di un lavoro per aiutare il consorte nel far quadrare il bilancio familiare nonché quelle persone che a un passo dalla pensione ancora non riescono ad andarci per pochi anni di contributi mancanti. Detto ciò, sapete per quali mansioni sono richiesti tanti lavoratori?

Amazon, le mansioni più richieste per una nuova apertura

Cominciamo con il dire che non si tratta di una lavoro che oggi va fortissimo soprattutto tra le nuove generazioni. Parliamo di quello dell’influencer. Tuttavia è anche vero che da pochissimo Amazon ha dato la ghiotta possibilità di candidarsi per questa mansione che non è affatto da sottovalutare.

Qui ci riferiamo a professioni che bisogna svolgere sia in ufficio, a livello organizzativo, burocratico e amministrativo. E poi si toccherà anche la Logistica e lo Stoccaggio. Pertanto super richiesti sono responsabili finanziari, specialisti IT, ingegneri ed esperti di robotica, nonché operatori logistici e magazzinieri. Tuttavia si ricercano anche manager di buona esperienza.

Dove si apre e come candidarsi

Tutte queste persone andranno ad operare nella nuova sede del colosso a Jesi che aprirà nella primavera del 2025. In ogni caso soprattutto per l’ultima mansione l’assunzione avverrebbe a stretto giro. Non per nulla entrerebbe immediatamente in gioco nelle vesti di responsabili di approvvigionamento del sito.

Dunque devono saperci fare con il Marketing e con il vasto mondo della Pubblicità e della Comunicazione. Per saperne di più e inviare la propria candidatura, dopo aver aggiornato e riletto con attenzione il proprio cv, basta fare un salto sul sito di Amazon e in particolare nella sezione Jobs ove selezionare infine Jesi.