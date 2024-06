Stipendi stellari, se vuoi guadagnare davvero scegli questi lavori: la classifica è chiara | Partono da 70mila euro

Stipendi pazzeschi se opti per questa professione. Le più pagate di oggi.

Di certo sentire parlare adesso di compensi molto elevati ci mette in men che non si dica in uno stato di viva e pungente fibrillazione. Tutti ne vorremmo uno se non alto perlomeno soddisfacente. Dunque uno che ci permetterebbe di vivere una vita serena e di non dovere invece compiere salti mortali per arrivare sani e salvi a fine mese.

Non per nulla le spese alle quali pensare sono sempre tante e di vario genere. E alcune si rivelano pure assai onerose e in perpetua crescita. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, eccole anche quelle inaspettate. Quest’ultime, come molti utenti fanno ben presente sui Social, avvengono chiaramente nei momenti meno azzeccati.

E parlando del più e del meno sulle piattaforme, che sono oggi molto numerose, e che utilizziamo ogni giorno con molta disinvoltura, condividendo svariati contenuti, talvolta, oltre a conoscere, seppur in codesti casi, solo virtualmente tante persone, possiamo anche stringere interessanti rapporti lavorativi.

Tanto più che moltissime offerte le troviamo proprio così. E poi, a onor del vero, ci sono ormai tantissime professioni che sfruttano la grande conoscenza che una persona abbia non solo del vasto e complesso mondo del Web ma soprattutto dei poco fa menzionati Social Network, se non di uno in maniera particolare.

Stipendi pazzeschi oggi anche per chi punta sul Web

Ed è su questa basi che è nata la figura professionale del Social Media Manager per la quale non esiste una scuola specifica, essendo molto fresca, In ogni caso sono già stati ideati di corsi che avvengono perlopiù online. Chi è ha deciso di svolgere tale mansione è molto richiesto sia da privati che dalle aziende e può scegliere se operare come libero professionista o lavoratore dipendente.

In ogni caso ci vuole tempo per farsi conoscere, diventare forti e costruirsi il cosiddetto pacchetto clienti oltre che chiaramente mantenerlo, visto che la concorrenza nel settore è tanta. Lanciatissimi sono sempre gli influencer, ma anche qui è difficile farsi notare subito, così come i blogger. Tuttavia non sono queste le professioni che guadagnano di più oggigiorno.

Le professioni più pagate secondo la Statistica

Diciamo che sono alcune più tradizionali, come manager che ricoprono ruoli importanti, nonché di immensa responsabilità, per aziende molto conosciute, anche a livello mondiale. Se poi hanno molta esperienza il loro stipendio può salire a dismisura. Se parliamo poi di coloro che sono anche ingegneri possiamo di certo definirlo stellare. In America beccherebbero, stando alla Statistica, oltre 300mila euro l’anno.

Ben messi sono pure i medici così come chi dirige sezioni interi dell’ospedale o di cliniche private o ancor più ricopre la carica direttiva in toto. Messi benissimo sono anche gli avvocati chiaramente se di grido e non alle prime armi. E poi super richiesti e ben pagati, a seconda anche dei risultati ottenuti, i consulenti finanziari e i broker. E qui si parte dai 7omila euro annui.