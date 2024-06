Lavoro, 30.000 euro di stipendio a chi si candida a questo annuncio: lavori in Rai con un semplice diploma

30 mila euro di stipendio per tutti coloro che si candideranno a questo annunci per lavorare negli uffici Rai.

E se a mettere a disposizione dei posti di lavoro sarebbe niente meno che la cara azienda Rai? Le reti nazionali, di proprietà del governo italiano, sono alla ricerca di nuovi dipendenti. Una notizia questa che era arrivata già qualche settimana fa, anche se le posizioni aperte erano diverse da quelle che vedremo di seguito.

Rai non è solo programmi di intrattenimento, fiction, film e tutto ciò che possiamo vedere sulle tre reti maggiori e su quelle trasversali. Rai è una delle più grandi aziende che il territorio italiano possa vantare, una di quelle che muove i maggiori capitali ogni anno, proprio per questo tutti i riflettori sono puntati su di lei e sui suoi ascolti.

Se la Rai non funzionasse come invece succede, il problema si ripercuoterebbe su tutta la Nazione.

Quindi l’arrivo della notizia che proprio Ray è alla ricerca di nuove collaboratori è veramente ottima non solo perché è alla ricerca di lavoro, ma per tutta l’economia in generale. Tutti coloro che fossero interessati a un ottimo posto di lavoro, questa è una notizia proprio da non perdere.

Le posizioni aperte all’interno degli uffici Rai

Ad aver bisogno di nuove figure e Rai Way, cinque sono le persone che entreranno attualmente all’interno degli uffici. Un tecnico è richiesto per la regione Piemonte, altri quattro invece per le sedi del Nord Italia e del centro tra cui quelli in Lombardia, Umbria e Liguria.

Oltre ai cinque che verranno inseriti come i primi in graduatoria, gli altri 10 dovranno essere tenuti in considerazione per l’eventuali posizioni che si apriranno in futuro. I requisiti da avere per poter prendere parte alla selezione sono molto semplici e vengono indicate sulla proposta di lavoro.

Come inviare la candidatura

Per poter prendere parte alle selezione o occorre innanzitutto essere maggiorenni, avere la patente di categoria B, aver conseguito un diploma quinquennale presso un istituto tecnico o un istituto professionale. Ovviamente occorre avere una buona conoscenza dell’informatica ed essere predisposti al lavoro sia individuale che in team.le mansioni che verranno svolte sono soprattutto per quello che riguarda gli impianti e le apparecchiature, con un buon lavoro sulle nuove tecnologie.

Per inviare la candidatura il tempo ormai stringe se ne ha la possibilità solo fino al 17 giugno 2024. È sufficiente accedere al sito Rai Way e quindi alla sezione lavora con noi.