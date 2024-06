400 posti di lavoro da coprire, assunzioni immediate nel sud Italia | Una vera svolta per gli appassionati del settore

Ci sarebbero ben 400 posti vacanti che permetterebbero a molti di avere il contratto di lavoro a cui in moltissimi aspirano.

Ancora una volta ci sono buone notizie per coloro che sono alla ricerca di lavoro. Nel mondo delle assunzioni ci sono buone e cattive notizie ogni giorno. Mentre da una parte alcune delle aziende di spessore mondiale sembrano perdere colpi, dall’altra, ci sono numerose possibilità per chi è alla ricerca di una nuova occupazione.

Quindi se da una parte si raccolgono le testimonianze della Pixar e di Miele che decidono di ridurre il numero dei loro addetti, ci sono altre aziende che hanno deciso di ampliare il personale. Questo lo specchio di un’economia che da una parte spinge e dall’atra frena.

Ci sono settori in forte sviluppo che sembrano offrire ai cittadini importanti opportunità di lavoro, altri che invece, sembrano proprio non lasciare spazio allo sviluppo e anzi, finiscono per inserire la retromarcia e portare ai licenziamenti. Ma torniamo a ciò che adesso ci interessa, un’importante aziende apre le selezioni per 400 posti di lavoro.

A cercare nuove forze lavoro sarebbe un vero e proprio colosso nel mondo dei servizi. Ovviamente occorre essere in possesso di taluni requisiti, come la laurea, ma comprendiamo di cosa si tratta.

Un progetto pluriennale

Il progetto che l’azienda ha lanciato abbraccerà un periodo di 2 anni in cui nuova forza lavoro verrà inserita all’interno delle sedi aziendali. A procedere all’implementazione del personale ci penserebbe KPMG una delle imprese di servizi professionali sia per le imprese che la pubblica amministrazione.

L’azienda ha deciso di aprire un nuovo fulcro strategico, con sede in Campania e che permetterà di avere 400 posti da occupare con nuova forza lavoro, che verrà inserita nell’arco di 2 anni. Il tutto è possibile grazie al continuo sviluppo per quello che riguarda la consulenza contabile e manageriale di aziende e Pa.

Maggiore forza per l’azienda

KPMG è già presente sul territorio campano e la sua sede di Napoli darebbe lavoro a 150 professionisti e che, visto il grande successo ha deciso di implementare il lavoro con una nuova realtà sempre nella regione partenepea. Questo è possibile anche grazie al notevole sviluppo che i sistemi informatici e digitali hanno raggiunto nel nostro paese in linea generale.

Quindi ecco 400 posti a disposizione per laureati e materie economiche. Tutti coloro che supereranno le selezioni nell’arco di 2 anni troveranno il loro posto con contratto a tempo indeterminato.