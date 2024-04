Stipendi, aumenti a sorpresa per il 2024: guadagni oltre 50mila euro all’anno se fai parte di questa lista

Considerevole aumento degli stipendi in questo 2024 per coloro che fanno parte di questa lista.

Per quanto riguarda gli stipendi in Italia sono in arrivo nel corso di questo 2024 importanti aumenti se si fa parte di una determinata lista di lavoratori.

Stando ai dati che sono stati raccolti nel 2022 dall’Osservatorio JobPricing, nel nostro Paese la RAL media nazionale (Retribuzione Annua Lorda) ammonta a circa 30.284 euro.

Per i dirigenti si parla di 103.418 euro, per i quadri di 55.632 euro, per gli impiegati di 32.174 euro e per gli operai di 25.522 euro all’anno.

Nello specifico l’entità dello stipendio netto può comunque variare a seconda del numero di mensilità stabilite da un determinato contratto, e cioè l’eventuale presenza o meno di tredicesima o quattordicesima, con la retribuzione lorda media annuale che ammonta a circa 37.073 euro per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione.

Italia: le professioni con gli stipendi più elevati

Le professioni con gli stipendi più elevati in Italia sono quelle che vedono come protagonisti i lavoratori altamente qualificati e specializzati. I salari più alti sono dunque percepiti da tutti coloro che si ritrovano a lavorare presso le banche o in settori che hanno a che fare con il mondo della biotecnologia, dell’ingegneria e della farmaceutica. Gli stipendi più bassi si possono invece ritrovare negli ambiti che richiedono una specializzazione minore come ad esempio quelli della ristorazione o dei servizi alla persona.

I dieci settori con gli stipendi più alti in Italia sono quindi i seguenti: banche e servizi finanziari, ingegneria, farmaceutica e biotecnologia, telecomunicazioni, assicurazioni, oil & gas, servizi consulenza IT e software, aeronautica, chimica, apparecchiature elettroniche ed elettriche. I salari in Italia variano però anche in base all’età; con il crescere di quest’ultima i salari vanno incontro ad aumenti, ma con il tempo tale crescita tende allo stesso tempo a rallentare.

Lo stipendio medio in Italia e in Europa

In merito agli stipendi si possono registrare differenze considerevoli tra Italia ed Europa. Stando ai dati OCSE, in Italia il reddito da lavoro medio annuo si aggira intorno ai 34.736 euro mentre lo stipendio medio annuo per quanto riguarda i dipendenti a tempo pieno all’interno dell’Unione Europea secondo i dati Eurostat del 2021 si aggira intorno ai 33.500 euro (l’Italia risulta essere sotto la media europea con 30.000 euro).

Sempre rimanendo all’Unione Europea, il Paese all’interno del quale si sono registrati i compensi più alti è il Lussemburgo (72.200 euro), con a seguire Danimarca e Irlanda rispettivamente con 63.300 euro e 50.300 euro. Gli stipendi più bassi sono invece quelli che si sono registrati in Bulgaria (10.300 euro), Ungheria (12.600 euro) e Romania (13.000 euro).