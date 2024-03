Nuova truffa russa, ora attaccano direttamente la SIM del tuo telefono: per difenderti hai una sola possibilità

La nuova truffa che paga il suo conto corrente arriva dalla Russia. Verrai attaccato direttamente dalla Sim del tuo telefono, presta molta attenzione.

Sono ormai mesi e mesi che si parla di truffe a carico dei piccoli e grandi risparmiatori. Purtroppo il cittadino italiano non si può fidare più di nessuno, troppo spesso arrivano mail e telefonate da numeri istituzionali, o almeno sembrano tali, ma che in realtà hanno solo lo scopo di svuotare il conto corrente.

Purtroppo ad oggi sono ancora molte le denunce prese in carico dalla polizia postale. Cittadini ormai disperati, che non sanno più come difendersi dagli attacchi. Spesso gli hacker e i truffatori si basano sulla ingenuità del cittadino, che credendosi al sicuro finisce per cedere i suoi dati che poi vengono utilizzati per rubargli il denaro.

Occorre prendere atto che gli hacker non dormono proprio mai e pensano in maniera continua a quali possono essere i metodi per truffare il comune cittadino. A rendere più difficile il compito di difendersi da parte del cittadino, è l’abitudine consolidata di avere tutti i propri dati sul cellulare. Quindi per ogni truffatore è molto semplice avervi accesso e riuscire a togliere denaro ai malcapitati.

Notizia delle ultime settimane, adesso gli hacker attaccano direttamente le schede telefoniche, una nuova truffa in arrivo direttamente dalla Russia.

Gli hacker sono sempre in allerta

Mentre il comune cittadino abbassa la guardia, gli hacker purtroppo non si rilassano mai. A scoprire il nuovo raggiro sarebbero stati ricercatori di FACCT, i quali avrebbero scoperto una nuova truffa che sarebbe per i malintenzionati e estremamente prolifica. Si tratta di un raggiro che sarebbe direttamente legata alle nuovissime eSIM.

Probabilmente più appassionare tecnologia sapranno bene che queste Sim sono delle nuovissime Sim, che però non hanno nulla di fisico, sono completamente dematerializza. In genere per raggiungere dal proprio smartphone occorre scannerizzare un QR code, prova attraverso questa scannerizzazione passerebbe una nuova truffa.

Ecco cosa accade a chi viene truffato

Nel momento in cui viene completato il passaggio del numero di telefono che è stata hackerato, i truffatori sono in possesso di tutto ciò di cui hanno bisogno, comprese le indicazioni dello sblocco del cellulare e per l’accesso ai dati sensibili.

Purtroppo il grande problema è che difendersi attualmente è praticamente impossibile. Una truffa ben riuscita, che ha già colpito moltissimi italiani. Quindi si consiglia di prestare particolare attenzione nel caso in cui si decidesse di utilizzare la nuova tecnologia eSIM.