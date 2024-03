Lavori più richiesti, se ti fai assumere qui guadagni 50mila euro l’anno: laurea non obbligatoria

La laurea non ti serve, se ti fai assumere per uno di questi lavori, puoi finalmente guadagnare 50 mila euro all’anno.



Il mercato del lavoro è in crisi ormai da molti anni, ma sembra che negli ultimi tempi qualcosa si stia muovendo. Non sono pochi i posti di lavoro che si sono aperti per i giovani che hanno o meno una laurea. Consultando la Gazzetta Ufficiale per quello che riguarda i concorsi è possibile notare come ci sia stato un netto aumento di quelli che sono i bandi aperti, che quindi offrono ottime possibilità a chiunque sia la ricerca di un’occupazione.

Non sono pochi a pensare che avere un lavoro non sia solo una possibilità, ma un diritto, qualcosa di indispensabile per poter vivere la propria vita nel migliore dei modi. Purtroppo però tanto la pandemia, quanto la crisi economica ha fatto in modo che i posti di lavoro avessero un calo improvviso. Nonostante ciò possiamo affermare che già molto prima della comparsa del COVID trovare lavoro in Italia non era affatto semplice.

Probabilmente l’elevata specializzazione dei giovani, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. I giovani non sono più disposti a piegarsi a fare lavori umili, andando alla ricerca di occupazioni che siano idonee per la loro qualifica. Questo indipendentemente dal fatto che sia semplice o meno trovarli.

In ogni caso analizzando il mercato attuale del lavoro, ci si può accorgere di come ci siano alcuni lavori che offrono maggiori possibilità di altri.

Posti di lavoro in aumento

L’aumento dei posti di lavoro a disposizione, oltre a quello del numero dei bandi di concorso che sono stati aperti, lo si deve a un ricambio generazionale, che sta avvenendo all’interno degli uffici pubblici.

Il turn-over naturale indispensabile per andare a sostituire le figure che vanno in pensione, permettono di aprire possibilità di lavoro ai giovani che abbiano più o meno una specializzazione.non sono poche le possibilità che vengono messe a disposizione di tutti coloro che prenderanno parte ai concorsi. Ci sono aziende internazionali alla ricerca di nuovo personale, ma anche forze dell’ordine e uffici amministrativi.

Le figure più richieste

Ci sono figure professionali che attualmente sono molto più ricercate di altre, alcune di esse sono nate grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, elemento che tutti temono possa togliereMolti.

Tra i professionisti maggiormente richiesti si ha: l’addetto allo sviluppo commerciale, l’ingegnere dell’intelligenza artificiale, lo specialista in sostenibilità, responsabile ufficio acquisti, ingegnere in cyber security, fiscalista, sviluppatore back-end e tutte quelle figure professionali che riguardano lo sviluppo di siti Internet e similari.