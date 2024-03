Guadagnare online velocemente, con questi 5 lavori sarai in pensione in appena 10 anni

Ecco cinque lavori con cui è possibile guadagnare online velocemente.

Anche e soprattutto tra i più giovani è ormai sempre più comune la pratica del lavorare online. Il lavoro da remoto offre infatti sempre più opportunità che aspettano soltanto di essere sfruttate.

Secondo tanti il lavorare prevalentemente tramite internet non è in grado di garantire enormi guadagni, ma vi sono tantissime professioni che al giorno d’oggi possono ampiamente dimostrare il contrario.

Tra i tipi di lavori che vanno ormai sempre più di moda sono da menzionare ovviamente quello del travel blogger o anche dell’influencer, che se portati avanti nella maniera corretta possono portare a guadagni considerevoli.

Ecco dunque quali sono i lavori con cui è possibile guadagnare online in maniera incredibilmente rapida.

Come guadagnare online velocemente: i sondaggi e i mistery shopper

Un primo modo per poter riuscire a guadagnare velocemente online consiste nei sondaggi. L’esempio più significativo al riguardo è rappresentato da Google Opinion Rewards, e cioè l’app ufficiale di Google che paga per rispondere semplicemente a dei sondaggi. Altra opzione è poi anche quella di LifePoints, un sito di sondaggi che è nato in seguito alla fusione tra GlobalTestMarket e MySurvey: tramite LifePoints è possibile essere retribuiti tramite buoni Amazon o anche voucher che possono essere spesi su portali famosi di vario tipo.

Altro metodo per guadagnare online consiste nei cosiddetti mistery shopper. Un esempio significativo è quello dell’app BeMyEye, che richiede di portare a termine delle semplici missioni per conto di brand noti a livello internazionale: tali missioni consistono ad esempio nel rispondere ad un sondaggio o nello scattare qualche foto a qualche determinato prodotto direttamente nei negozi. Tramite questi compiti è possibile guadagnare anche fino ad un massimo di 25 euro.

Come guadagnare online velocemente: il trading online, lo scrivere e la vendita dei prodotti

Si passa a questo punto al trading online: una funzione degna di menzione è in questo caso CopyTrader, che rende possibile l’accesso a questo tipo di mondo anche ai più inesperti in materia e che è stata lanciata da eToro. Altro metodo consiste nello scrivere: in tal senso un sito utilissimo è Melascrivi, un content marketplace italiano sul quale in seguito alla fase di registrazione è possibile prenotarsi per la scrittura di numerosi articoli per i quali si viene pagati a parole.

Ulteriore strategia per guadagnare online velocemente può infine essere quella della vendita dei prodotti. La vendita di articoli usati su internet è ormai sempre più diffusa: è possibile vendere praticamente qualsiasi tipo di articolo o di prodotto, da giochi della playstation a vestiti fino ai libri o anche addirittura agli smartphone. Altra interessantissima possibilità consiste nella vendita di lezioni online, che possono essere lezioni di yoga o incentrate su consigli di vario tipo.