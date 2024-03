Piante sul balcone? Innaffiarle ora è illegale: se ti beccano a farlo vai in prigione per un mese

Se hai delle piante sul balcone, sappi che ora è illegale annaffiarle. Rischi davvero grosso.

Ormai, ci siamo, la tanto agognata primavera sta per arrivare e con lei la voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta, possibilmente in armonia con Madre Natura. I prati sono più verdi e rigogliosi e le margherite sono, nella loro semplicità, meravigliose anche solo da sfiorare. Si respira aria nuova e tutto attorno a noi prende vita.

I colori donano al paesaggio circostante un aspetto differente, da vedersi come una vera coccola per il cuore e l’ anima. Chi ha la fortuna di possedere un giardino, se lo può godere nei momenti di mero relax, anche nelle pause pranzo. Durante le vacanze e negli weekend può deliziarsi lì in tanti modi.

Lo può, ad esempio, fare leggendo un buon libro o sfogliando una rivista, o ancora se lo spazio è ampio, pranzare coi propri cari e/o amici. Ovviamente ciò è fattibile se possiede una casa di proprietà o bifamiliare, ma non se abita in un condominio o in una palazzina, dove ci sono regole ben precise da rispettare e che vanno pertanto conosciute.

Altri ancora hanno a disposizione uno o più balconi, che, se sono vivibili, sono sfruttatissimi nei periodi primaverili o estivi, sia per prendere il sole che per studiare, leggere o consumare vari pasti. E per renderli ancora più belli, rilassanti e accoglienti, solitamente adoriamo abbellirli con piante o fiori, seguendo il nostro gusto e le nostre esigenze.

Piante sul balcone, bellissime ma occhio se le innaffi

La passione per il giardinaggio, anche se non si possiede il classico pollice verde, è ancora forte e pare che si stia rinforzando anche presso giovani e giovanissimi. Tra l’altro sembra che sia un hobby che procura grande relax e possa allontanare alla grande lo stress che affolla le nostre vite. Chiaramente poi piante e fiori vanno annaffiati con una certa frequenza, a seconda della loro tipologia.

Fatto sta che se ora può risultare un vero problema annaffiarli, quando li abbiamo, come poco fa menzionato, posti sul nostro balcone. Difatti nel compiere questo gesto, è innegabile che cada dell’acqua verso il basso, dunque dove possano passare altre persone, sovente ignare di quel che stiamo facendo e che poi possono avere a che dire se degli schizzi le colpiscono.

Che cosa puoi o non puoi fare

Capite dunque che se il nostro balcone, al di là del piano in cui è posto, ha altri balconi sotto di lui e la strada o un giardino ove comunque esiste un passaggio, dobbiamo prestare moltissima attenzione, quando annaffiamo le nostre piante. Difatti, qualora l’acqua e il terriccio imbrattino o possano molestare altre persone, si può arrivare a essere considerati rei del reato di getto pericoloso di cose.

Oltre a vederci consegnare una multa che può arrivare fino a 206€, nei casi più gravi, possiamo anche essere puniti con l’arresto fino ad un mese. Il consiglio è quello, come già detto, di prestare molta attenzione quando si annaffiano le piante, oltre che di instaurare un buon rapporto con altri inquilini, se viviamo in una palazzina o un codominio, e seguire per filo e per segno le regole presenti nel regolamento dell’edificio.