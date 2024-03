Luce e gas, 200 euro risparmiati in bolletta: se fai così avrai diritto allo sconto immediato

Luce e gas, puoi davvero, nonostante tutto, iniziare a risparmiare da ora. Ecco come puoi fare.

Sentire parlare di possibili spese in meno, per quanto concerne le temutissime e odiatissime bollette di luce e gas è indubbiamente da vedersi come una manna dal cielo o come una ventata di aria fresca. Non per nulla, specie negli ultimi mesi, sono andate alle stelle E, adesso, come agenda e calendario ci insegnano, che la Pasqua è alle porte per via di pranzi e pranzetti potranno di nuovo aumentare dal momento che aumenteranno di certo i consumi.

Tuttavia c’è anche da dire, per dovere assoluto di cronaca, che talora è anche colpa nostra se sono eccessivi, dato che tendiamo a non utilizzare in maniera consapevole l’energia. Per esempio, anche se non serve, lasciamo acceso a gogo il riscaldamento. Lo stesso possiamo dire di stufe e stufette di cui disponiamo in casa nostra.

Inoltre per pigrizia, più che per comodità, lasciamo collegati alla presa di corrente elettrodomestici, soprattutto quelli piccoli, in cucina, anche se non siamo avvezzi a usarli di continuo. Per esempio parliamo di tostapane e frullatori. E poi lasciamo a lungo in standby TV e computer, senza renderci conto che anche così consumano un botto.

Allo stesso modo restano attaccati alla presa della corrente gli spinotti che ci aiutano a caricare i nostri dispositivi mobili, cellulari in primis. E quando usciamo da una stanza, per poi rientrarci dopo molti minuti, difficilmente ci ricordiamo di spegnere la luce. Inoltre, anche quando potremmo sfruttare quella squisitamente naturale, non lo facciamo.

Luce e gas, da oggi puoi risparmiare in bolletta

Insomma, un mea culpa, come si suol dire, ogni tanto ci sta, fermo restando che i costi dei consumi restano sempre troppo alti. Detto ciò, possiamo comunque iniziare a risparmiare in bolletta. No, non stiamo scherzando e non vi stiamo affatto prendendo in giro. Solamente basta concentrarsi e non farci prendere la mano dalla fretta.

Del resto, si sa, quest’ultima, come il cugino panico, non sono mai dei validi consiglieri. Non per nulla ci inducono a sbagliare per poi farci pentire amaramente del gesto compiuto o della scelta fatta. Anche qui va ammesso che la scelta è fondamentale per poter concretamente risparmiare, e in certi casi anche di parecchio, nei costi di sostenimento della nostra bolletta.

Attenzione alle tariffe convenienti, sono dappertutto

Come si suol dire, il mondo è bello perché è vario e anche in questo caso possiamo sfruttare questo colorito detto popolare, che forse ci strapperà un sorriso, per spiegare la situazione. Oggigiorno possiamo contare su un numero elevatissimo di proposte commerciali anche per l’erogazione di gas ed energia elettrica.

Indubbiamente il 2024 ha segnato il passaggio definitivo al mercato libero e ciò ha rappresentato per tantissimi consumatori un cambio importante. Tuttavia, anche all’interno di questo mercato esistono tariffe assai convenienti, a seconda pure delle nostre esigenze. Dunque, basta solo fare la scelta più assennata per restarne pienamente soddisfatti.