730, ora cambia tutto: il nuovo documento si compila da solo | Non dovrai preoccuparti di nulla

Con il nuovo modello 730 non si dovrebbe preoccupare più di niente, si compila da solo e diventa tutto molto più semplice.

Negli ultimi anni gli enti italiani ci hanno abituato a una netta semplificazione di molte delle operazioni che con contribuente italiano è tenuto a fare annualmente. Ad esempio ad oggi è possibile compilare l’ISEE in piena autonomia accedendo al sito dell’Inps attraverso l’identità digitale.

Molte altre pratiche possono essere sbrigate in piena autonomia semplicemente essendo in possesso dello SPID o di una moderna CIE, ovvero la carta d’identità elettronica. Tutto questo permette innanzitutto un grande risparmio al cittadino sia in termini di tempo che in termini di denaro. In precedenza molte pratiche che venivano svolte dai patronati erano completamente gratuite, ad oggi sono a pagamento.

Ma possono essere svolte in piena autonomia anche alcune pratiche che bisognerebbe delegare a un commercialista o a un esperto fiscale. Sembra semplice comprendere che in questi specifici casi poter operare da soli vuol dire un grande risparmio, considerando i costi degli specialisti.

Ebbene in un mondo sempre più digitalizzato in cui le pratiche vengono svolte in via telematica anche stando a casa, il fisco ha deciso di mettere a disposizione del contribuente la possibilità di procedere autonomamente alla compilazione del modello 730, indispensabile per la dichiarazione dei redditi annuale.

Chi può giovare di questa facilitazione

Questo netto cambiamento è una novità prevista dal decreto legislativo di attuazione per quello che riguarda la delega fiscale. Questo non solo prevede una modifica netta nel calendario delle dichiarazioni, ma prevede un modello precompilato che può essere utilizzato da diversi soggetti contribuenti.

Attualmente la nuova modalità di compilazione del 730 è riservato a dipendente e pensionati, essa sarà basata sugli elementi in possesso all’agenzia delle entrate, e permetterà in pochi clic ai cittadini di procedere con la dichiarazione dei redditi. Nei prossimi mesi però è prevista che questa possibilità si estesa anche a coloro che sono in possesso di partita Iva, soprattutto nel caso in cui esercitino la loro attività sottostando a regimi fiscali facilitati.

Come si procede

In realtà la compilazione di questi 730 sarà molto semplice. Ovviamente l’agenzia delle entrate è già in possesso di tutti i dati che ci riguardano, per questo motivo sarà possibile procedere in maniera molto semplice andando a rispondere ad alcune domande e confermare i dati indicati.

Non ci sarà quindi bisogno di destreggiarsi tra quadri e codici tributo che possono mettere in difficoltà chi non è della materia. in questo modo si riuscirà a semplificare non di poco la dichiarazione dei redditi da parte del cittadino.