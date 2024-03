Questi vecchi telefoni valgono una fortuna, se trovi uno della lista vivi di rendita: comincia a cercare

Ti consigliavo di iniziare a cercare dei tuoi vecchi cellulari, se ne hai uno di questi modelli potresti vivere di rendita per sempre.

Negli ultimi anni la tecnologia cellulare si è evoluta moltissimo. In realtà vi possiamo assicurare non bisogna andare tanto indietro nel tempo per trovare quelli che potremmo addirittura definire reperti storici. per avere conferma di questo potresti chiedere anche a un ragazzo intorno ai trent’anni, uno di quelli che ha ancora vissuto i cellulari con i tasti.

Per tutti i millennian credere in un tempo i cellulari non erano i classici smartphone conosciuti oggi, dotati di touchscreen probabilmente quasi assurdo. ma c’è stato un tempo in cui i cellulari erano diversi in uno dall’altro, ogni casa produttrice dava la sua idea con la sua estetica spesso completamente diversa dalle altre.

Ci sono alcuni dispositivi cellulari che in fatto di design hanno segnato la storia. Quindi scommettiamo che chi è nato intorno agli anni 90 o prima, in casa potrebbe avere un dispositivo utilizzato quando era ancora un giovanotto. forse va tenuto semplicemente per nostalgia, ma è possibile che abbia in casa una vera fortuna e non lo sappia.

Alcuni dispositivi piuttosto datati, che all’asta possono valere una vera fortuna. Secondo alcuni esperti ci sarebbero ben 10 cellulari che non bisognerebbe far buttare, e che anzi bisognerebbe conservare in perfette condizioni.

Cosa faccio se ho uno dei dispositivi più ricercati?

Nel caso in cui frugando nei tuoi cassetti o nel tuo armadio dove dovresti trovare uno dei dispositivi che elencheremo di seguito sappi che dovresti provare a venderlo. Il modo migliore per procedere alla vendita dei dispositivi tecnologici vintage e ovviamente sul web.

Tre sono le possibilità che si presentano davanti a chi deve vendere oggetti di questo genere. Innanzitutto ci si può rivolgere alle case d’asta, questo vale nel caso in cui si abbia un modello veramente prezioso tra le mani. In secondo luogo si può sfruttare eBay per oggetti che valgono centinaia di euro, infine Etsy nel caso in cui si sia in possesso di un grande numero di dispositivi da vendere.

Ecco i 10 modelli che non dovresti mai gettare via

A questo punto andiamo al sodo. Sono ben 10 i modelli con un valore molto elevato. Al primo posto troviamo il Motorola DynaTAC 8000x, che può arrivare a un valore di ben 8000 €. Ne sono stati venduti 300.000 esemplari. al secondo posto del Nokia 8110 con un valore di 3000 €, medaglia di bronzo per iPhone 2G con il suo valore di appena 2000 €. fuori dal podio il Nokia 8800, 1300 € di valore, non in molti ricorderanno il Mobira senator nato da casa Nokia attualmente venduta all’asta 1000 €.

Si prosegue poi con il Motorola 3200 che si difende con i suoi 800 € di valore, a seguire il Nokia E90 Communicator, circa 500 €. O ottavo posto per un altro Nokia il 9000 Communicator, da vendere a un costo di 340 € euro, l’Ericsson T28 dal valore di 145 €. Per finire il classicissimo Nokia 3310, che probabilmente ha un grande valore iconico ma a livello economico vale appena 20 €.