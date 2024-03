Premio di 1000 euro per chi lavora in ospedale, questa Regione non bada a spese | Se vivi qui spetta anche a te

1000 euro di premio per chi lavora in ospedale. Questa la decisione di una regione in cui non si bada a spese. Ecco di chi si tratta.

Tra i lavori che si possono svolgere, probabilmente quello all’interno degli ospedali si rivela essere il più difficile. All’interno dell’ambiente sanitario, non vi è alcun ruolo che sia semplice come invece si possa credere. Numerose le figure presenti negli ospedali, non solo medici e infermieri, ma anche OSS, dipendenti dell’amministrazione, semplici portantini e molte altre.

La situazione, all’interno di luoghi di lavoro di questo genere è peggiorata da partire dal COVID. Proprio durante la lunga pandemia i nostri pronti soccorso sono stati presi d’assalto e la situazione sembrava peggiorare giorno dopo giorno.

Mentre chi poteva era a casa per difendersi dalla pandemia, il personale sanitario andava a lavoro cercando di offrire a tutti, non solo le cure necessarie ma anche una sorta di sostegno in un momento molto particolare della storia mondiale.

Probabilmente proprio per ringraziare, per tutto quello che fanno per la popolazione intera, le forze dell’ordine, ecco che si è pensato a un premio per chi lavora all’interno dell’ospedale e che offre la sua assistenza in prima linea, indipendentemente da pandemie ed eventi di cronaca.

Il premio di 1000 euro, a chi spetta

Non tutti i lavoratori dell’ospedale vedranno accreditarsi 1000 euro sul proprio conto corrente. Infatti il denaro in questione sarebbe destinato a tutti coloro ce offrono i loro servizi in pronto soccorso. Una somma di denaro pensata anche per migliorare anche di più le prestazioni offerte all’interno dei pronti soccorso.

Questo sarà possibile grazie allo stanziamento di 9 milioni di aiuti per poter offrire l’incentivo ai lavoratori. Considerando i risultati raggiunti lo scorso anno, quello che si vuole è fare in modo che vi sia un ulteriore miglioramento del livello dell’assistenza che viene fornito all’interno delle strutture.

La proposta è stata approvata

Questo è quello che avvenuto presso la Giunta regionale della regione Lazio in cui vi è il presidente Francesco Rocca, il quale si auspicava un risultato di questo genere. L’importo verrà erogato a tutti i medici delle discipline d’Emergenza e Urgenza operanti all’interno dei pronti soccorso.

Una misura che quindi, al momento verrà presa solo nel Lazio, anche se si auspica che possa succedere anche in altre parti del nostro territorio italiano per spingere i dipendenti della sanità a fare di più per accogliere chi ha bisogno di aiuto.