Busta paga, aumenti di 3360 euro per questo settore: se lavori qui festeggi alla grande | La proposta è chiara

3360 euro in più nello stipendio di questo settore. Se ci lavori, adesso puoi anche festeggiare alla grande, stappa lo spumante.

Questo 2024 si è aperto con alcune buone notizie per i lavoratori dipendenti. E pensare che c’è chi dice “anno bisesto, anno funesto“. Ci siamo tolti di torno il buon febbraio che con il suo solo giorno in più, rispetto al solito, sembra essere durato una vita intera.

Adesso è il momento di invertire la rotta e fare in modo che quello che poteva essere un anno funesto, diventi pieno di buone notizie, almeno per i cari lavoratori. Arrivano voci che ci sarebbe in atto, una vera e propria rivoluzione. Non sono pochi i lavoratori di specifici settori, che sono pronti ad affermare che, la paga che ricevono non sia proporzionata a quello che è il lavoro svolto da loro.

Insomma, si ripropone il solito dilemma del lavorare per vivere o vivere per lavorare? Un quesito quasi pari a quello della gallina e l’uovo. Ecco che si accendono i riflettori sui salari e si inizia a comprendere che occorrono delle paghe che sia effettivamente congeniali al lavoro svolto.

Questo è il motivo che avrebbe spinto a decidere di procedere con un nuovo adeguamento della paga oraria con il lavoro svolto. Ecco però, chi ne potrà beneficiare.

Meno lavoro ma più soldi

La verità è questa, sarebbe possibile lavorare di meno, ma ricevere un pagamento maggiore. Non si tratta della solita truffa che passa per il web, ma della verità. Secondo quelli che saranno i nuovi accordi, di vedrà una riduzione delle ore di lavoro che arriveranno a 35 alla settimana, per una retribuzione che arriva ad essere superiore a quella attuale di ben 280 euro.

Questo sarebbe possibile semplicemente perchè si sarebbe deciso di porre maggiore attenzione alla qualità della vita del lavoratore. Un cambiamento radicale che permetterebbe al lavoratore, non solo di avere una migliore qualità della vita, ma anche di essere poi più produttivo.

Quali sono i settori coinvolti

I settori coinvolti in tutto questo sarebbero maggiori di quello che si possa pensare. Un lavoro importante portato avanti dalle sigle sindacali, quali FIM, UILM e FIOM. In particolare si parla quindi del settore metalmeccanico, che espone a non poco stress i suoi lavoratori.

Sono più di 1 milione e mezzo i dipendenti che sono prossimi al rinnovo del contratto e potrebbero vedere applicarsi queste nuove norme. Inoltre si starebbe pensando di introdurre un bonus di 700 euro per i lavoratori che vengono assunti da aziende che non hanno alcun accordo specifico.