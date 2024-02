Benzina, aumenti fuori controllo: se vivi in questa città ti conviene andare a piedi | Qui un litro supera i 2,50 euro

In questa città preoccupano gli aumenti dei prezzi della benzina.

I prezzi della benzina sono sempre più in aumento, un fattore che contribuisce ad alimentare l’enorme preoccupazione da parte degli italiani.

In particolare questa situazione allarmante sta riguardando sempre più nello specifico una determinata zona d’Italia.

Si sta parlando del Sud, con gli incrementi dei costi della benzina e del gasolio che si sono registrati anche e soprattutto nelle città di Palermo, Taranto e Benevento.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere in merito ai preoccupanti aumenti dei prezzi della benzina.

Gli aumenti dei prezzi della benzina

In alcune zone d’Italia il prezzo della benzina ha già superato la quota dei 2,5 euro al litro. Questo quanto si sta vedendo in molti distributori italiani, anche se per il momento si sta parlando di quelli che sono ancora dei casi limite. A preoccupare è anche e soprattutto il fatto che tale incremento si è fatto registrare non per quanto riguarda le autostrade, per cui i prezzi sono di solito e come noto più alti, ma per le reti ordinarie.

A far scattare l’allarme e a voler far porre l’attenzione su questi dati è stata in particolare Assoutenti, che ha deciso di voler analizzare con maggiore attenzione i prezzi che sono stati resi noti sul sito del Ministero e che sono stati comunicati per l’appunto dai gestori. Osservando attentamente i dati che sono stati divulgati sull’osservaprezzi carburanti e che fanno riferimento come data allo scorso 16 febbraio, Assoutenti ha avuto modo di rilevare come presso numerosi distributori automatici il prezzo della benzina abbia addirittura superato i 2,5 euro al litro. Ciò è quanto si è verificato ad esempio a Taranto, con il gasolio che ha un costo di 2,447 euro al litro e con la benzina che arriva invece ai 2,537 euro al litro. La soglia dei 2,5 euro al litro viene superata anche a Benevento (2,522 euro al litro), mentre in un’altra città del Sud come Palermo si arriva a costi ancora più elevati con 2,565 euro al litro per il verde e con 2,495 euro al litro per il gasolio.

I costi per le autostrade

Spostando il discorso relativo ai prezzi della benzina alle autostrade e prendendo come riferimento sempre i dati relativi al 16 febbraio, i costi maggiori si sono fatti registrare nei pressi di Piacenza e precisamente sulla A21: qui il costo della benzina arriva per la precisione a 2,499 euro al litro.

Una situazione che il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso ha voluto denunciare apertamente tramite le seguenti dichiarazioni: “Oggi un pieno di benzina costa quasi 5 euro in più rispetto all’inizio dell’anno mentre per un pieno di gasolio si spendono 5,5 euro in più. Il rischio concreto è che la nuova ondata di rialzi determini una spirale inflattiva tramite un incremento dei prezzi al dettaglio dei beni che viaggiano su gomma e che rappresentano l’88% della merce venduta in Italia“.