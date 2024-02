2200 euro bonus in busta paga, sorpresa in arrivo per 40mila lavoratori | Controlla subito il tuo conto in banca

Graditissima sorpresa per i dipendenti di una grande azienda italiana, i quali potranno sfruttare un bonus economico da capogiro.

Non succede spesso, ma quando succede val la pena di segnalare la notizia. Parliamo del fatto che una grande azienda italiana, dopo aver chiuso il 2023 con un utile superiore del 50% rispetto a quanto realizzato l’anno precedente, ha deciso di condividere il risultato aumentando significativamente il bonus produttività dei propri dipendenti.

Sono 37.000 i lavoratori che riceveranno quindi, nel corso dell’anno, un extra in busta paga di ben 2.200 €, un bonus che risulta aumentato, rispetto al precedente del 2022, del 40%.

Sulle modalità di ricezione della gratifica, si segnala la massima libertà di scelta da parte del lavoratore: tutto cash, tutto trasformato in welfare aziendale o una via di mezzo. L’opzione welfare risulta molto spesso assai gradita al dipendente, poiché completamente detassata e assai spesso funzionale alle proprie esigenze familiari e di benessere.

Ma chi sono i fortunati lavoratori che beneficeranno di un tale “regalo”? A ricevere il bonus saranno, nel corso del 2024, i dipendenti di Unicredit, la banca più grande d’Italia, con oltre 4.000 sportelli sparsi in più di 2.000 comuni del nostro paese. A dare dettagli della notizia è Stefano Cefaloni, coordinatore FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani).

I dettagli del bonus

Stando a quello che si è appreso dalle dichiarazioni sindacali, le opzioni di ricezioni del bonus, come detto, sono tre. Una prima possibilità è quella di ricevere l’intero importo cash, direttamente bonificato sul proprio conto corrente.

Esso dovrebbe essere bonificato nel mese di giugno con una tassazione agevolata al 5%. L’opzione welfare prevede invece una sua erogazione già per il mese di aprile. Essa sarà distinta in: 1.600 € come voce “incremento produttività“; 511,30 € come “bonus redditività 2023“; 88,70 € come “contributo polizza dentale“. La terza opzione prevede invece una erogazione mista.

Vita privata e lavoro in Unicredit

In quest’ultimo caso la cifra cash sarà limitata al solo valore di 1.000 €, tassata al 5%. In “conto welfare” saranno invece riconosciuti gli importi per differenza. Secondo la FABI, il risultato ottenuto rappresenta un utile strumento per la conciliazione tra vita privata e lavoro.

E’ infatti da sottolineare che i lavoratori del grande gruppo bancario potranno sfruttare la parte welfare del premio trasformandola in tempo. Esiste infatti una opzione, denominata “welfare days“, che consiste nel poter convertire parte del montante disponibile welfare in giorni di libertà, sino ad un massimo di cinque giornate l’anno.