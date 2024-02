Assegno Unico, aumento incredibile in arrivo per tutti: finalmente si può festeggiare | Tutte le date

In arrivo per tutti un incredibile aumento dell’Assegno Unico, finalmente è possibile festeggiare, ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Da circa un anno gli italiani possono beneficiare dell’Assegno Unico per figli a carico. La misura è andata a rimpiazzare tutti i bonus spettanti alle mamme e gli assegni familiari che il lavoratore prendeva, nel caso in cui avesse dei figli. Quindi, via il bonus mamma domani che spettava alle mamme dal 7imo mese di gravidanza e anche a quello per le neo-mamme.

Adesso si beneficia dell’Assegno Unico a partire dal settimo mese di gravidanza, ma viene pagato sotto forma di arretrato alla nascita del bambino.

L’importo massimo percepibile è di 175 euro a cui occorre aggiungervi le eventuali maggiorazioni per i bambini al di sotto dell’anno, per eventuali figli disabili, ovvero nel caso in cui si abbiano più di 3 figli o entrambe i genitori siano possessori di reddito da lavoro.

Ma secondo alcune notizie degli ultimi giorni, a febbraio 2024 le famiglie potrebbero ottenere un aumento dell’Assegno unico universale. Questo nonostante non vi sia ancora una data ufficiale. La rivalutazione dell’importo dovrebbe avvenire sulla base del costo della vita, che è nettamente aumentato. Al momento non vi è ancora nulla di definitivo.

Quando verrà pagato l’AU di febbraio

Innanzitutto cerchiamo di chiarire un elemento importante, ovvero, quando verrà pagato l’AU di febbraio. Una data che tutte le famiglie aspettano con estrema impazienza. Le giornate dei pagamenti sono state indicate dall’INPS con il messaggio n.15 del 2024.

3 sarebbero le date su cui in questo mese verrebbero distribuiti i pagamenti, almeno per quello che riguarda le famiglie che non hanno subito un particolare cambiamento del nucleo familiare. Si inizia dal 16 febbraio, poi il pagamento sarà lunedì 19 febbraio e martedì 20 febbraio. In genere è possibile trovare la data sul proprio fascicolo previdenziale, alla sezione pagamenti qualche giorno prima.

Tornando agli aumenti

Lo scorso anno, Inps attese il mese di febbraio per l’adeguamento dell’importo degli Assegni Unici che vengono percepiti dalle famiglie, applicando un tasso dell’8,1%. Un adeguamento che ci fu nonostante poi le tabelle vennero pubblicate ad aprile. l’importo venne erogato però solo nel mese corrente e gli arretrati a marzo.

Si pensa che con ogni probabilità succederà lo stesso anche in questo 2024, con il tasso al 5,4%. In questo modo l’AU dovrebbe avvicinarsi a circa 200 euro al mese. Ovviamente continueranno ad esserci le cifre differenziali per chi ha diritto a importi maggiori.