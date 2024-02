Licenziamenti, 10 lavori a rischio estinzione: se fai uno di questi ti devi preoccupare | In molti sono già a casa

Licenziamenti in impennata, ci sarebbero dei lavori che sono in lenta ma inesorabile estinzione. Sono ben 10.

Che il mercato del lavoro sia in netto cambiamento questo lo sappiamo un po’ tutti. Scommetto che molti di voi che ci stanno leggendo, negli ultimi anni, si sono dovuti adeguare a un netto cambiamento. Qualcuno forse, avrà visto aumentare la tecnologia e si sarà dovuto adeguare ad essa. Altri invece hanno dovuto fare i conti con l’incremento dello smartworking, forse uno dei termini più odiati e allo stesso tempo, più amati degli ultimi tempi.

Ovviamente questo non sono i soli cambiamenti che il mercato del lavoro e soprattutto alcuni lavori, ha subito in questi anni. Se tutto questo ha portato una maggiore produttività o meno, beh, questo non lo possiamo dire. In buona parte dipende, soprattutto, dalla capacità dell’azienda stessa di organizzare le funzioni nella maniera corretta.

Ma come se i cambiamenti non bastassero, sembra che, ci sarebbero alcuni lavori che andranno via via estinguendosi. Insomma sembra che ci sia bisogno di una sorta di WWF dei lavori.

L’estinzione sta colpendo, in maniera particolare, tutti quei lavori in cui può essere applica l’Intelligenza Artificiale. Una notizia questa, che, nel giorno in cui Musk ha annunciato che è stato impiantato un microchip in un cervello umano, forse ha un valore completamente differente.

I colletti bianchi si estingueranno

La verità sembra essere questo, i professionisti che sono maggiormente a rischio sono quelli che, chi li ricopre, viene comunemente definito colletto bianco. Come ben saprete l’Intelligenza Artificiale viene sempre più in larga scala applicata ai lavori di ufficio, quindi è ovvio che a chi impomatato va in ufficio ogni giorno, ha un rischio maggiore di vedersi fare le scarpe da un computer.

Certo occorre considerare che, l’Intelligenza Artificiale non ricopre quella parte umana che serve per ogni singolo ruolo che si ricopre nello svolgimento del proprio lavoro. Ma sembra che questo a pochi interessi realmente.

I lavori maggiormente a rischio

Ma quindi quali sono i lavori maggiormente a rischio? Inaspettatamente sembra che ad essere in pericolo sarebbero tutti coloro che agiscono nella sfera legala. L’AI dovrebbe essere in grado di semplificare la gestione dei diritti di ognuno dei lavoratori. Inoltre è in pericolo colui o colei che procede con analisi di mercato.

Anche chi lavora nel settore dell’educazione potrebbe essere in pericolo, esattamente come i grafici e i commercialisti, lavori per cui l’intelligenza artificiale sembra essere in grado di semplificare tutto il processo.