Bonus 2024, per chi ha un ISEE di 10mila euro la lista è lunga: richiedili ora e non perderai un centesimo

Se non vuoi perdere nemmeno un centesimo, ti consigliamo di fare domanda ora per i Bonus 2024. I favoriti, chi ha 10 mila euro di Isee.

Avere un’Isee eccessivamente basso, si traduce in una netta difficoltà da parte del cittadino di poter vivere una vita che sia quanto meno, dignitosa. Ad imporre tutto questo ci sarebbe la Costituzione italiana, la quale parla proprio di vita dignitosa. Ma in fondo, a parlarne in vita generale, ormai sono tutti bravi, nei fatti un po’ meno.

Questo è vero a largo spettro, considerando il gran numero di persone su cui lo stato potrebbe agire, ma non muove nemmeno un dito, per offrire loro una vita migliore. Il buon vecchio stato italiano, ha pensato che fosse il caso di aiutare i suoi cittadini con bonus pensati per le famiglie maggiormente in difficoltà.

Le misure studiate sono tutte a favore di quei nuclei che presentano un con quest’ultimo che è considerato il valore limite tra quelli ritenuti accettabili. Per poter aprire alla maggior parte delle famiglie, la possibilità di poter vivere una vita migliore, almeno sotto il profilo economico, sono stati pensati una serie di sostegno al reddito.

Per poter sfruttare le misure che lo Stato Italiano mette a disposizione delle persone meno agiate, occorre conoscere le possibilità che questo 2024 offre a livello economico.

Le domande i requisiti

Ognuna delle misure pensate dallo Stato italiano viene poi amministrata dall’Inps, forse l’ente pubblico più odiato in maniera assoluta da tutti coloro che vanno alla ricerca di misure di sostegno al reddito, che sia la semplice disoccupazione.

Per poter procedere con le domande di tali misure è sufficiente accedere alla piattaforma Inps e quindi leggere quelli che sono i requisiti richiesti per l’accesso ai bonus disponibili quest’anno. In genere le domande possono essere inoltrate o in via telematica tramite il sito dell’ente, ovvero, rivoltosi a un Caf o un patronato.

I bonus di quest’anno

Per quest’anno il Governo italiano ha pensato a una serie di bonus che vanno a sostegno del debito. Innanzitutto l’Assegno di Inclusione, diretto sostituto del Reddito di Cittadinanza, può essere concesso a coloro che non superno i 9,360 euro di ISEE e che in famiglia hanno un ultra 60enne, un disabile o un minore. Collegato all’ADI il Supporto per la formazione e il lavoro, dell’importo di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi.

Per chi ha figli a carico il bonus da richiedere è l’Assegno unico. Bonus sociale che abbassa l’importo delle bollette per chi ha un ISEE inferiore ai 9500 euro. Il bonus nido spetta a chi manda i propri figli all’asilo nido e la carta acquisti invece, è per gli ultra 65enni e per i bambini al di sotto dei 3 anni.