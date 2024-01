Truffa del QR, il codice nasconde una verità molto pericolosa: questo è l’unico modo per difenderti

Il QR Code potrebbe nascondere una verità molto pericolosa. Una nuova truffa si nasconde dietro di esso, questo potrebbe essere l’unico modo che hai per poterti difendere e non perdere il tuo denaro.

Sono andati via via crescendo i casi di truffa per i quali gli italiani hanno avanzato denuncia presso le forze dell’ordine. Nella maggior parte dei casi, la truffa passa attraverso canali elettronici, come alcune modalità di pagamento, ovvero la conferma di dati richiesta da siti hacker che si spacciano per quelli ufficiali.

I nostri nonni o comunque, gli anziani della nostra famiglia ci direbbero che tutto questo sviluppo economico non è poi stato veramente un bene. Proprio loro che hanno da sempre nutrito una certa diffidenza, anche nei confronti del semplice shopping online.

Alla luce di quello che spesso succede, sfidiamo chiunque a dar loro torto. Perchè in fondo è vero lo sviluppo elettronico ha migliorato la nostra vita e a tratti l’ha anche semplificata. Ma non sempre ha offerto il suo lato migliore, anzi, ha mostrato anche il suo lato oscuro, con una serie di truffe e di eventi che hanno messo in serio rischio i risparmi degli italiani.

In tutto questo, è chiaro che al momento non si ha alcuna intenzione di cambiare rotta e, con ogni probabilità, si dovrà ben presto fare i conti con nuove modalità di truffa. Una di queste passa attraverso i QR-Code.

La piaga del phishing

Fino a qualche anno fa, phishing era un termine poco utilizzato, a tratti quasi del tutto ignorato. Ma oggi buona parte della popolazione ha dovuto fare i conti con operazioni di phishing che hanno messo in serio rischio i risparmi e il denaro di ogni singolo consumatore. Ma cos’è il phishing? Per i pochi fortunati che ancora non lo sanno, il phishing è quella pratica truffaldina il cui viene inviato un link, che sembra arrivare da un ente accreditato e che invece serve per rubare i dati del consumatore ignaro.

In questo specifico caso si parla di QRishing, che in buona sostanza prevede l’invio di un QR-Code fraudolento, con il quale l’Hacker si appropria dei dati del consumatore e procede ridandogli somme di denaro.

Difendersi dalla truffa del QR

Anche nel caso della truffa del QR Code, la procedura adottata dai mal intenzionati è sempre la stessa. Quindi essi inviano un codice facendo credere al cittadino di essere legittimati a farlo, invece si appropriano del denaro in maniera impropria. Conoscere il nemico è il primo passo per riuscire a contrastarlo.

Quindi, per difendersi dalle truffe, in primo luogo è importante essere sempre estremamente scettici nei confronti di qualsiasi pratica che non sembra essere quella istituzionale. Inoltre è importante non scansionare mai il QR Code che arriva da un messaggio o un email inattesa.