I Voucher conquistano davvero tutti: ora sono più comodi e più semplici da usare | Cosa cambia

Se li usi per fare spese e regali, ti troverai con tanti benefici in tasca. Non esitare ad utilizzarli senza sosta.

Negli ultimi anni è entrato sempre di più nel linguaggio quotidiano degli italiani il termine voucher, ma di cosa si tratta? In ambito commerciale è considerato un buono o un certificato che può essere utilizzato al fine di ottenere uno sconto per acquistare beni o servizi specifici.

Infatti, sono molti i negozi che possono offrire un voucher sconto per diverse iniziative di marketing. Se parliamo di alcune iniziative governative o assistenziali, questo termine può riferirsi anche all’erogazione emessa per consentire a diverse persone di acquistare generi alimentari o beni di prima necessità e spesso sono destinati a famiglie con una situazione economica svantaggiosa.

Anche nel settore di viaggi questo termine ha una valenza specifica. Infatti il voucher può essere utilizzato come un documento che conferma la prenotazione di un volo, di un albergo o di altri servizi correlati ad esso.

Può essere anche un mezzo di pagamento anticipato per determinate strutture turistiche. In Italia, ormai, sono tante le persone che non avendo idea di cosa regalare ad un amico o ad un parente utilizzano il voucher per proporre il presente sotto forma di buono.

Dal cartaceo al digitale

In questo modo si dà la possibilità al destinatario di scegliere ciò che desidera all’interno di un negozio specifico che può essere anche online. In alcuni contesti essi possono rappresentare una forma di compensazione o benefici extra legali che vengono forniti ai dipendenti.

In questo modo viene consentito loro di usare determinati servizi o beni con condizioni assai vantaggiose. Ormai, la tecnologia avanza di giorno in giorno ed è per questo che non è più indispensabile mostrare il voucher sotto forma di buono cartaceo ma esso può essere anche trasformato in formato digitale.

Novità per ricaricare i voucher

Fra questi bisogna menzionare i codici sconto online o i buoni elettronici che possono essere utilizzati durante l’acquisto sia su piattaforme digitali che in strutture fisiche. C’è da dire che lo scorso dicembre l’INPS ha comunicato con l’annuncio n. 4380 diverse modifiche proprio relative ai voucher a partire dal nostro mese.

Infatti, ormai possono essere ricaricabili non solo negli usuali punti dedicati ma anche negli età tabaccherie, nei bar e nei supermercati. Per quanto riguarda invece i voucher per le prestazioni occasionali sappiamo che da dicembre la provvista finanziaria può essere effettuata attraverso il sistema di pagamento pagoPA.