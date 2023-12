Risparmio, questa abitudine ti fa perdere un sacco di soldi: con un foglio di carta risolvi tutti i tuoi problemi economici

Se anche tu non riesci a conservare un euro devi assolutamente prendere nota. Con questo metodo avrai tanti soldi in più.

In Italia, sono molte le persone che si apprestano ad effettuare grosse spese per le festività natalizie. I pranzi, le cene e i regali da organizzare, richiedono tempo e soprattutto denaro. La 13ª e la 14ª che alcuni percepiranno durante il mese di dicembre servirà per affrontare degli acquisti più costosi rispetto alle scorse settimane.

Gli italiani, però, devono prestare molto attenzione a non ritrovarsi poi con un portafoglio vuoto. Per tale motivo, sarebbe il caso di recarsi nei supermercati quando non si ha troppa fame per evitare che vengano effettuati degli acquisti futili solo per soddisfare il bisogno momentaneo.

Spesso ci si ritrova in luoghi dove, attratti dalle vetrine con manichini dagli abiti sgargianti, accessori all’ultima moda e cover per gli smartphone sempre più carini e appetibili, si cade nel cliché di trovarsi a spendere diversi euro che, sommati, si rivelano essere una grossa somma.

Perciò, sarebbe il caso di stabilire anche quelli che siano gli acquisti da dover evitare al fine di non ritrovarsi in deficit alla fine del mese. Molti, però, possono essere gli imprevisti che possono colpire le persone.

I risparmi importanti per le emergenze

Un guasto domestico, un problema all’automobile, una spesa medica improvvisa e tanto altro. In questi casi, avere un gruzzoletto da parte per affrontare questi inconvenienti, si rivela essere utile e vincente per tutti coloro che si sono dimostrati parsimoniosi.

Il risparmio, però, sebbene sembri essere sinonimo di privazione, in realtà non è così. Risparmiare significa soprattutto evitare di ritrovarsi a fare delle spese pazze solo ed esclusivamente per soddisfare bisogni non primari. Ciò non vuol dire che non ci si possa togliere degli sfizi, come andare a mangiare fuori qualche volta, praticare uno sport sano ma, ciò che importa maggiormente è che ci sia per tutti l’opportunità di pianificare le proprie spese.

Software gratuiti per controllare le spese

Per tale motivo, al fine di tenere sotto controllo un bilancio familiare efficace, sarebbe il caso di rifarsi ad un software gratuito che semplifica e monitora tutti gli acquisti da impostare e da fare anche nell’arco di un mese.

Fra i vari programmi, quello più utilizzato è iPASE che ha un’interfaccia intuitiva e molto divertente. E’ giusto evidenziare che se non si vuole utilizzare un software, anche le persone meno abili nell’utilizzare internet, potrebbero semplicemente pianificare le spese mensili con un foglio di carta, alla vecchia maniera.