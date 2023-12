Fotovoltaico, se affitti il tuo giardino guadagni un patrimonio: con una firma ti sistemi per 30 anni

In questo modo diventerai ricco in pochissimo tempo. Segui attentamente questi consigli e ne gioverà il tuo salvadanaio.

Tra le ultime tecnologie che fanno parte del nostro mondo è giusto parlare del fotovoltaico. Esso sfrutta tutta l’energia solare per creare quella elettrica. Negli anni ’90, sono nati i primi modelli in Italia ma, i costi eccessivi ne limitavano non solo la vendita ma anche l’utilizzo.

Negli anni 2000, invece, grazie ad incentivi governativi con il Conto Energia, è stato avviato nel 2005 un programma che ha dato l’opportunità di installare questi pannelli in maniera più conveniente ed accessibile.

Se dovessimo immaginare un periodo storico in cui abbiamo assistito al vero exploit fotovoltaico, dobbiamo pensare agli anni che vanno dal 2009 al 2013. Le tante agevolazioni fiscali e gli incentivi hanno dato l’opportunità di un aumento significativo degli impianti.

Il Conto Energia degli anni scorsi, è stato poi soggetto a diverse riforme che non solo hanno ridotto gli incentivi ma ne hanno anche stabilizzato il settore. Negli ultimi anni, non solo le aziende ma anche i privati utilizzano sempre di più un autoconsumo energetico installando questi impianti proprio per ridurre la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale.

Metodi per dimezzare le bollette

Sono tante le regioni italiane che offrono incentivi locali proprio per promuovere l’uso delle energia solare attraverso questa tecnologia. Per tutti coloro che non si possono permettere il costo dei pannelli solari, si ritrovano ad utilizzare come metodo lo scaldabagno che serve a riscaldare l’acqua in casa e a contribuire ad una riduzione significativa nelle bollette.

Non tutti sanno però che negli ultimi tempi al fine di garantire sempre più persone l’utilizzo e l’installazione dei fotovoltaici, ci sono alcuni casi in cui il costo sarebbe pari a zero. Ebbene sì, non è uno scherzo. Scopriamo tutti i dettagli.

Terreni per installare i pannelli

Infatti, se si hanno dei terreni agricoli o industriali che possono ospitare un impianto fotovoltaico, essi devono avere delle caratteristiche ben precise. Vi deve essere una stazione elettrica di alta tensione nelle vicinanze, essere assolutamente pianeggiante o con una leggera pendenza verso sud, non essere sottoposto a dei vincoli di tutela del paesaggio.

Infine, dettaglio non da poco, deve avere una superficie adeguata. In questi casi, questi terreni potrebbero essere anche messi a reddito tramite concessione proprio per garantire l’istallazione degli impianti fotovoltaici.