Famoso negozio di vestiti ricerca personale, posti disponibili in tutta Italia | Ti candidi in un attimo

Se sogni da sempre di poter lavorare in questo importante negozio, non perdere l’occasione: stanno cercando proprio te.

Molti sono i ragazzi e le ragazze che, ogni volta che entrano in centro commerciale, si sentono rapiti dalle vetrine dei negozi e, non nascondono anche la loro aspirazione a intraprendere un lavoro proprio in questo settore.

Il ruolo del commesso all’interno di un negozio di abbigliamento è davvero molto importante al fine di soddisfare i clienti e dare un contributo di successo al negozio per cui lavora. Le mansioni possono chiaramente essere diverse a seconda anche delle dimensioni del negozio e se si tratta di un rivenditore di merce di lusso o di abbigliamento sportivo.

Quando un cliente entra all’interno di un negozio, i commessi, con fare mai invadente ma sempre positivo e propositivo, sono il primo biglietto da visita al fine di invogliare le persone ad acquistare. Devono anche avere cura e mantenere tutto in ordine, sistemando gli scaffali e assicurarsi che tutto sia visibile e pulito.

Spesso, soprattutto dopo le festività natalizie quando ci si è soliti scambiare i regali, si torna poi nei negozi di abbigliamento con lo scontrino di cortesia per richiedere un cambio merce. In quel caso, il dipendente, deve essere sempre disponibile e soprattutto mostrarsi gentile e professionale nel gestire l’assistenza al cliente. Dare una buona immagine di sé e del negozio favorisce sicuramente la possibilità che la stessa persona possa ritornarci in futuro per effettuare altri acquisti.

La preparazione dei commessi

Un cliente che entra per la prima volta nel negozio di abbigliamento, quando ha bisogno di avere informazioni su taglie e colori, spesso di capi non visibili sugli scaffali, si rivolgono proprio ai commessi che devono mostrarsi preparati.

Uno dei loro compiti principali è anche la gestione dell’inventario. Esso serve soprattutto per fare un resoconto delle scorte e segnalare, qualora ce ne fosse il bisogno, la necessità di nuovi ordini creando quindi una sinergia ben precisa con il personale del magazzino.

OVS cerca dipendenti

La settimana più rovente, oltre alle festività natalizie, è sicuramente quella del Black Friday. Sono tante le persone che si accingono a comprare proprio in questi giorni del mese di novembre approfittando delle ottime offerte anche per anticipare i regali di Natale.

Ora, un’importante catena di abbigliamento cerca personale. Stiamo parlando di OVS. Questo gruppo cerca figure per assunzioni in alcune regioni d’Italia: Calabria, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Al fine di potersi candidare per le diverse posizioni richieste, anche per le nuove aperture, bisogna collegarsi sul sito di OVS e cliccare su Offerte di lavoro.