Nuovo bonus disoccupazione: riconosciuti 530€ al mese | Si accolla tutto lo Stato, devi solo stare in casa

Nuovo bonus destinato ai disoccupati, vengono riconosciuti loro 530 euro al mese con uno Stato che ormai si accolla tutto.

I numeri parlano chiaro e i disoccupati in Italia continuano ad essere tantissimi. Un problema non indifferente, che colpisce la popolazione della penisola che deve fare i conti con il bisogno di destreggiarsi tra la mancanza di denaro e il bisogno di cercare una nuova occupazione.

Ma oggi una buona notizia arriva, ci sarebbe un bonus garantito dallo stato con importo di 530 euro al mese per coloro che non hanno lavoro. Una possibilità che si è aperta per dare una certa continuità reddituale anche a coloro che sono in difficoltà.

Troppe le spese a cui far fronte, per non accogliere con entusiasmo questo bonus che va a rimpiazzare, almeno in parte, il reddito che deriva dalle attività lavorative.

Quindi se rientri tra coloro che hanno diritto al bonus, ti consigliamo di scoprire se puoi inoltrare la domanda. I requisiti di cui essere in possesso sono veramente pochi e accomunano moltissimi italiani.

Chi può ricevere i 530 euro al mese e quali sono i requisiti

Il bonus si rivela essere una misura molto interessante, in grado di garantire una vita dignitosa a molti di coloro che non lavorano o che hanno comunque smesso di farlo da tempo. Non si contrappone quindi, alla Naspi, che viene richiesta a ridosso della fine di un contratto; questo bonus viene riconosciuto a chi non percepisce alcun tipo di stipendio. A rientrare tra coloro che possono avervi accesso ci sono: persone senza reddito da lavoro, chi si è occupato della gestione della casa e della famiglia, ex lavoratori che non hanno i sufficienti contributi per accedere alla pensione, chi non percepisce altre pensioni.

L’erogazione dei 530 euro al mese avviene per 13 mensilità e offre un aiuto economico veramente molto importante, dando la possibilità di mantenersi autonomamente. Accedere alla misura è semplice, se si è in possesso dei requisiti, è possibile inoltrare la richiesta.

Di che misura si tratta davvero: tutto quello che c’è da sapere

Il bonus disoccupazione a cui ci stiamo riferendo, altro non è se non l’assegno sociale, sostegno economico che lo Stato concede a chi, ha un reddito basso, ha superato i 67 anni di età e non ha maturato i contributi pensionistici necessari. Nello specifico per riceverlo occorre avere un reddito che non superi i 6.947,33 euro.

Una misura quindi, destinata agli anziani senza reddito e non a tutti i disoccupati. Una misura che permette di avere un sostegno stabile dallo stato, senza dover cercare un’occupazione. Per capire se se ne ha diritto occorre rivolgersi o direttamente all’INPS, ovvero ai patronati di zona che, aiuteranno anche ad inviare la domanda.