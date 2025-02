Nuovo bonus sbloccato dall’INPS: finalmente pubblicate le graduatorie | Quest’anno ci hanno caricato su un mare di quattrini

È arrivato un nuovo Bonus dell’INPS quest’anno. Ci sono già anche le graduatorie: si tratta decisamente di un sacco di soldi.

Il 2025 si è aperto con il botto e segue la stessa scia dell’anno che lo ha preceduto. Anzi, potremmo anche dire che sia partito con il piede migliore. Sono tanti infatti, i Bonus e le misure di sostegno al reddito che sono state prorogati anche quest’anno e quelli totalmente nuovi che hanno, ovviamente, arricchito un panorama già vasto di opportunità.

Tra tutti, bisogna fare una divisione tra ciò che abbisogna dell’ISEE e ciò di cui non ne ha necessità. Infatti, i cittadini italiani, per beneficiare delle diverse misure di sostegno economico, in alcuni casi, forse la maggioranza, devono produrre la DSU, attendere l’arrivo dell’ISEE e sperare che non superi le soglie previste dal Governo.

Esistono diversi scaglioni che consentono, ad esempio, a quanti non superino la soglia di 15 mila euro, di fruire di numerosissimi Bonus. In pratica, possiamo dire che sotto quest’ultima si ha diritto all’equivalente di tantissimi soldini. Poi, ovviamente, ci sono altri Bonus per cui non c’è necessità dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Ora, poi, l’INPS, come già accennato, ne ha sbloccato un altro a dir poco stratosferico. Pensate che c’è già la graduatoria di quanti potranno accedervi e beneficiare di un mare di soldi. Vi diciamo subito, però, che la somma spettante varia in base alla soglia ISEE di appartenenza.

Bonus: l’INPS ne ha sbloccato uno fantastico

Era uno dei bonus più attesi dello scorso anno ed anche del 2025 e, finalmente, sono stati fatti passi da gigante proprio nell’ultimo periodo. Non parliamo, ovviamente, del Bonus Bollette che vive di vita propria e, come ben sapete, seppur con modifiche sostanziali, è stato prorogato anche per quest’anno e riguarda le forniture di luce e gas ed anche quella idrica.

Ciò su cui vogliamo focalizzare l’attenzione è, in questo frangente, il Bonus Psicologo che lo scorso anno ha avuto numerosissime richieste, molte delle quali, purtroppo, non hanno avuto risposte positive. Stavolta è tutto diverso. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché, finalmente, l’INPS è riuscita a sbloccare tutto e ci sono tantissimi soldi caricati sul fondo ad hoc.

Sbloccato i fondi del Bonus Psicologo: ci sono già le graduatorie

Nel 2024, come già accennato, questo Bonus ha ricevuto numerosissime richieste. Fu redatta la graduatoria, ma, purtroppo, in molto, nonostante soddisfassero i requisiti specifici, non ne hanno potuto beneficiare. Questo perché i fondi stanziati erano insufficienti. Ora, però, è cambiato totalmente tutto. Ebbene sì, perché è arrivata, proprio in questi giorni, la nuova trance di soldi destinati a questo Bonus e l’INPS ha già provveduto a pubblicare la graduatoria.

Grazie alla nuova parte di fondi, infatti, altre 3000 persone potranno godere di questa misura di sostegno al reddito che consente di ottenere ben 1500€ da utilizzare per 30 sedute di psicoterapia. Attenzione, perché parliamo ancora del Bonus relativo al 2024. Per quello del 2025 c’è necessità di attendere i prossimi mesi, quando arriverà il nuovo decreto attuativo. Ricordiamo, infine, che la somma massima di 1500€ viene erogata per i cittadini con ISEE inferiore ai 15 mila euro. Chi rientra nella soglia successiva, fino a 30 mila euro, riceve un sostegno di circa 1000€, mentre chi la supera riceve all’incirca 500€.