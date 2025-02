Nuovo bonus INPS da 1300€: non devi più lavorare se rientri nelle liste | Campi finché muori alle spalle dello Stato

Arriva il nuovo Bonus INPS da 1300€. Serve solo rientrare in queste liste e puoi campare per sempre alle spalle dello Stato italiano.

In Italia esistono tantissimi Bonus e numerosissime misure di sostegno al reddito. I Governi che si sono succeduti in questi ultimi anni ne hanno creati di diversi. In alcuni casi, bisogna far riferimento a quella che è la soglia ISEE in cui si rientra, mentre in altri casi, non c’é il requisito reddituale e, pertanto, vengono elargiti in maniera indipendente.

Come già accennato, sono tanti e sono ben conosciuti. Tra questi, possiamo menzionare il Bonus Bollette che ha aiutato, e continua ancora a farlo, tantissime famiglie italiane a superare quella che è la crisi economica ed energetica che porta all’aumento indiscriminato dei prezzi di energia elettrica, di gas ed anche della fornitura idrica.

Poi, tra gli altri, possiamo elencare il Bonus Nascita o il Bonus Mamme, pensato e proposte per tutte le donne che hanno figli e che lavorano. Molto utilizzati, poi, sono i Bonus relativi alla ristrutturazione delle abitazioni, come il Sismabonus o l’Ecobonus, ad esempio. Lo scorso mese di gennaio, però, ne è arrivato uno completamente nuovo.

Precisamente, è entrato in vigore lo scorso 2 gennaio e permette ai cittadini di avere ben 1300€ dallo Stato italiano. Attenzione, però, perché bisogna rientrane in delle specifiche liste prodotte dall’INPS. Se si è presenti si può festeggiare. Si avrà la possibilità di non lavorare più e di campare sulle spalle dello Stato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tanti soldi dallo Stato: non ti serve più lavorare

Il nuovo Bonus pensato dal Governo, in vigore dallo scorso 2 gennaio, ma di cui si è data informazione solo in queste ultime settimane, permette ad una categoria specifica di cittadini italiani, quelli che che rientrano in alcune liste dell’INPS, di non lavorare più nemmeno un giorno. Ebbene sì, avete capito benissimo: questi cittadini vivranno sulle spalle dello Stato italiano.

Ovviamente, come accade sempre in questi casi, ci sono da rispettare dei requisiti specifici per poter beneficiare di questo Bonus. Prima, però, di scoprirli uno ad uno, è bene sapere che bisogna inoltrare domanda all’Istituto nazionale della previdenza sociale. Sappiate, poi, che il Governo ha avviato questo Bonus come progetto sperimentale.

Bonus per anziani 2025: chi può richiederlo e quali sono i requisiti

Il nuovo Bonus racchiude in sé diverse misure assistenziali per una specifica categoria di cittadini. Come accennato, infatti, è rivolto agli anziani ed è stato attivato in via sperimentale per questo anno. Ciò non vuol dire che i prossimi anni ne resteremo orfani. Innanzitutto, partiamo da quello che è il suo nome: Prestazione universale INPS. Ne hanno diritto coloro che percepiscono già l’indennità di accompagnamento ed è un’integrazione a quest’ultima di ben 850€ al mese.

Si tratta di una misura di sostegno al reddito per far sì che le persone anziane che sostengono spese per la propria salute, non abbiamo problemi economici. Tra i requisiti, bisogna avere un’età non inferiore agli 80 anni ed un ISEE al di sotto dei 6 mila euro. Inoltre, bisogna che venga riconosciuto, dalla Commissione medico-legale dell’INPS, un bisogno assistenziale gravissimo. Chi ne avrà diritto, percepirà un’integrazione di 850€ che si sommerà all’indennità di accompagnamento per un totale di ben 1381,76 euro al mese.