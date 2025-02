Dichiarazione dei redditi, ti spettano 400€ di rimborso e 2.000€ di spesa agevolata dall’Agenzia delle Entrate | Stavolta puoi stappare

Dichiarazione dei Redditi 2025, ora puoi davvero gioire: l’Agenzia delle Entrate ti da 400€ di rimborso e ben 2000€ di spesa agevolata.

La dichiarazione dei redditi è, per i cittadini italiani, qualcosa di sgradevole. Tra poco sarà tempo di produrla e, come al solito, è possibile farlo in due modi. Innanzitutto, si può usufruire del modello precompilato presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’interno della propria pagina personale. Inoltre, poi, è possibile richiedere l’auto di uno dei tanti Caf presenti sul territorio italiano.

Anche affidarsi al proprio commercialista di fiducia è un’ottima idea. Quel che è certo è che, nel primo caso, bisogna controllare tutto ciò che viene riportato nella dichiarazione. Nel secondo caso, invece, è bene portare tutto ciò che occorre per dichiarare i propri redditi e, soprattutto, tutti i documenti utili per ottenere la totalità delle detrazioni spettanti.

Insomma, bisogna stare molto, ma molto attenti, affinché non si dichiari il falso né si ottenga meno di quanto spetti. Tuttavia, c’é da dire che sono molti i cittadini italiani che sono ignari delle detrazioni e dei benefici che si possono ottenere, ogni anno, attraverso la dichiarazione dei redditi. Molto spesso, si parla anche di oltre 1000€ che tornano indietro.

Chi lavora o è in pensione, recupera tutto all’interno del cedolino del mese successivo, mentre chi, invece, non ha un sostituto di imposta, dovrà attendere la fine dell’anno solare per poter godere dei soldi che l’Agenzia delle Entrate provvederà a restituire tramite bonifico. Tra le tante detrazioni sconosciute, però, ce ne sono due importantissime: si tratta di un rimborso e della spesa agevolata.

Rimborso e spesa agevolata grazie al 730

In Italia, come ben sapete, esistono una marea di bonus e di misure di sostegno al reddito. Sono talmente tante che è quasi impossibile elencarle tutte senza, però, dimenticarne qualcuna. Molti cittadini, poi, non le conoscono nemmeno e non si informano. Quindi, nonostante, magari, ne possano beneficiare, non ne fanno richiesta.

Allo stesso modo, anche quando presentano la Dichiarazione dei Redditi annuale, più conosciuta come il 730, non sanno che possono essere beneficiari di misure agevolate che risultano essere anche molto corpose. È questo il caso di un rimborso da ben 400€ e della spesa agevolata che ammonta a ben 2100€. Non parliamo affatto di bruscolini.

Dichiarazione dei redditi: ti spettano questi soldi e non lo sai

Le agevolazioni, come già accennato, sono tantissime nel nostro paese. Per quanto riguarda il 730 non bisogna mai dimenticare di inserire alcune spese sostenute per non perdere un rimborso da ben 400€ e la possibilità della spesa agevolata. Attenzione, però, perché non tutti i cittadini possono beneficiare di tutto questo, ma solo quanti rientrano nel regime che riguarda la Legge 104. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Per quanto riguarda il rimborso di circa 400€, per la precisione 399€, ne hanno diritto tutti coloro che, affetti da disabilità, non hanno la possibilità di svolgere alcuna attività lavorativa né di svolgere qualsiasi attività quotidiana in autonomia ed hanno, quindi, bisogno di un accompagnatore. In questo caso, si avrà la possibilità di detrarre le spese sostenute per il badante o la badante fino ad un massimo di 2100€. Di questa spesa si potrà detrarre il 19%. Altro requisito per ottenere questo rimborso è la soglia di reddito che non deve superare la cifra di 40.000€.