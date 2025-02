Patente, quel numero scritto in caratteri lillipuziani ti costa una randellata da 600€ | Te lo ricorderai per sempre

Bisogna fare molta attenzione a quel codice scritto minuscolo sulla patente: in caso contrario si rischia una multa di 600€.

Nel corso del tempo, la patente ha subito alcune modifiche sostanziali. Ovviamente, resta fermo il limite di età. Se non si diventa maggiorenni non si potrà conseguirla. Tuttavia, ad esempio, si è passati da quella cartacea, grande, a quella in plastica, molto simile alle carte di credito, o alla tessera sanitaria ed alla nuova carta di identità. È stata, poi, introdotta anche la patente a punti.

Ad ogni infrazione commessa, in pratica, si va incontro, oltre alle sanzioni amministrative e pecuniarie, anche alla decurtazione dei punti della patente. Regole queste che sono diventate sempre più stringenti fino ad arrivare alla riforma del Codice della Strada, entrata in vigore lo scorso mese si dicembre e che mira a migliorare la sicurezza di tutti quando sono in Strada.

Come ben sapete, poi, è arrivata, nel 2013, la patente di guida unionale, ovvero, uguale per tutti i cittadini che vivono in uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Il formato è standard e, sia sulla parte davanti che su quella posteriore, si troveranno le stesse informazioni in qualsiasi Nazione.

Sulla parte davanti si trova il nome ed il cognome, la data di nascita, la data di conseguimento o di rinnovo, quella di scadenza, il numero di patente e, ovviamente, la firma leggibile per esteso del cittadino. Tuttavia, ci sono dei codici scritti in un carattere quasi invisibile che possono portare a conseguenze catastrofiche per i conducenti. Si tratta di un numeretto che fa si che si possa beccare una multa di più di 600€.

Occhio al codice sulla patente: rischi una multa difficile da dimenticare

La patente di guida attuale, come già accennato, viene compilata sia sul davanti che sul retro di ciò che è scritto sulla parte anteriore ne abbiamo già parlato ampiamente. Sul retro, invece, si trova una tabella formata da quattro colonne e diverse righe. Qui verranno riportate tutte le patenti, la data del loro conseguimento o del rinnovo e, ovviamente, la data di scadenza entro la quale bisognerà sottoporsi alle visite mediche per procedere al rinnovo ulteriore.

L’ultima colonna, quella indicata dal numero 12, però, è quella che deve preoccupare maggiormente i cittadini. Ebbene sì, avete capito benissimo. Perché al suo interno vengono indicati dei codici, scritti in un carattere lillipuziano, difficili da vedere e da tenere a mente. Sono questi che possono cambiare la vita di tutti. Si tratta di codici numerici uguali in tutti i Paesi dell’Unione Europea dal numero 01 al numero 99. Poi ci sono quelli nazionali che partono dal numero 100. Ognuno di questi indica una restrizione che, se non rispettata, porta ad una solenne bastonatura.

Meglio rispettare il codice o si becca una multa indimenticabile

Sono tantissimi i codici, come già accennato in precedenza, da dovere tenere in considerazione e che, se presenti sulla patente e non rispettati, finiscono col far passare un brutto quarto d’ora agli automobilisti. In realtà esistono i codici ed i sottocodici, ma vengono riportati, per praticità, solo i primi. I secondi sono all’interno del database ampiamente consultabili da chi di dovere. Tra i tanti codici, quello più comune e, senza ombra di dubbio lo 01. Questo sta a significare che si è obbligati a guidare con occhiali. Il codice 02 indica che si necessita di apparecchi acustici e lo 03 indica la presenza di protesi ad arti.

Tuttavia, ce n’è uno che in molti ignorano, ma che ha conseguenze enormi per i conducenti. Parliamo del codice 05 e dei suoi sottocodici. Innanzitutto, c’è da dire che indica limitazioni alla guida per problemi medici. Poi c’è tutto ala serie di sottocodici dallo 01 allo 08 che indicano, in ordine, che il conducente Puoi guidare solo di giorno o in un raggio di km dalla propria residenza stabiliti per decreto. Altra prescrizione è la guida senza passeggeri o quella a velocità limitata o alla presenza di un altro patentato. Inoltre, c’è la prescrizione del rimorchio o della guida in autostrada e quella relativa all’assenza di alcol. Nel caso in cui non si dovesse rispettare questo codice, si va incontro ad una multa che può arrivare a 638€.