Bollette acqua: per questo errore stupido paghi sempre il triplo | Prosciuga la fattura col trucco della foto

Un errore stupido ti fa spendere il triplo per quello che riguarda la spesa dell’acqua domestica. Ecco cosa devi sapere in merito al costo dell’acqua.

Indovinate un po’? Anche il costo dell’acqua è aumentato in maniera incontrollabile, per una famiglia normale, in cui entrambe i genitori lavorano, riuscire a far fronte alle bollette sempre più elevate, non è affatto semplice come si possa credere. Questo è il motivo per cui vi è molta preoccupazione a riguardo.

Ma risparmiare sul consumo di acqua è possibile? Dobbiamo ammettere che non è semplice, anche se utilizzare l’acqua nella maniera giusta è una dorma di rispetto sia per le nostre tasche che per l’ambiente.

L’emergenza idrica negli scorsi anni e anche la scorsa estate, si è fatta sentire e nelle città grandi vi è stata una netta restrizione nell’utilizzo dell’acqua. Ma torniamo alle care bollette e “care” non è di certo un eufemismo, ci sarebbe un’abitudine che in pochi hanno e che sarebbe in grado di determinare la spesa per l’acqua.

Ecco allora quale errore stai commettendo e che ti costa un occhio della testa.

Bollette acqua: la situazione sta diventando preoccupante

La realtà è che la situazione sta diventando veramente preoccupante a tal punto che sono i molti a chiedersi quale sia il motivo per questa impennata nel costo dell’acqua. Come spesso succede l’influenza sui costi di beni, come appunto l’acqua, avviene da moltiplici elementi e non è sempre colpa solo del nostro consumo. Probabilmente proprio le problematiche idriche che incombono su buona parte delle nostre città.

I sistemi di fognatura delle nostre città sono sempre più datati, l’acqua è un bene sempre meno disponibile, il costo di interventi di sanificazione, sono veramente molto elevati. Tutto questo e molto altro determina l’aumento esponenziale dei costi dell’acqua, che ovviamente gravano sulle tasche italiane. Una situazione a dir poco preoccupante.

Il segreto è nel tuo contatore

In linea di massima le nostre bollette sono basate su un consumo stimato del contatore, quindi questo vuol dire che a fine anno si riceve un conguaglio, che spesso è positivo per il consumatore. Qualcuno allora provvede ad inviare la lettura del contatore, ma anche in questo caso possono esserci delle problematiche.

L’unico modo efficace per avere un risparmio è quello di inviare la foto del contatore alla società che gestisce il servizio. In questo modo il calcolo avverrà sul consumo reale e non stimato del bene. Un’accortezza che si rivela essere veramente fondamentale.