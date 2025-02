Posto di blocco, sospesi i test antidroga: arrivano le telecamere intelligenti | Ti sgamano al volo senza tampone

I test antidroga ai posti di blocco non ci saranno più. Ora arrivano le telecamere intelligenti dovunque e ti fregano in qualsiasi istante.

Il nuovo Codice della Strada ha portato tantissime novità sin dallo scorso mese di dicembre. Certo, non sono mancate le polemiche che riguardavano le modifiche Entrate in vigore e, ancora oggi, sono tanti i cittadini che protestano a causa di alcune discrepanze e vuoti legislativi. In particolar modo, si contesta la mancanza di chiarezza sulla guida in concomitanza di assunzione di alcuni farmaci.

Ovviamente, non viene sindacata solo questa norma, ma c’è tutto un circolo di cittadini a cui le nuove misure stanno un po’ strette. Come ben sapete, con l’introduzione delle novità, tutto è diventato maggiormente stringente e le pene e le sanzioni, sia quelle amministrative che quelle pecuniarie, sono diventate molto, ma molto più pesanti.

Il Governo ha voluto fortemente questa rivoluzione per contrastare le infrazioni in Strada e, quindi, per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini che, ogni giorno, a causa di comportamenti sconsiderati, rischiano la propria vita, siano essi automobilisti, pedoni, ciclisti o motociclisti. Pertanto, l’attenzione del legislatore si è concentrata proprio sui comportamenti scorretti.

Innanzitutto, ha pensato bene di contrastare l’utilizzo dello smartphone alla guida. Inoltre, è iniziata una battaglia sacrosanta per evitare che si utilizzino droghe ed alcol quando si guida, mettendo a repentaglio la vita di tutti, compresa la propria. Per quanto riguarda l’assunzione di droghe, ai posti di blocco, fino ad ora, occorreva sottoporsi al tampone salivare. Ora, invece, sarà tutto automatico e chi fa uso di sostanze stupefacenti viene beccato all’istante.

Con le nuove telecamere non serve più il tampone

In Italia, con le nuove norme del Codice della Strada, è stato introdotto, per arginare il fenomeno di abuso di alcol alla guida, uno strumento essenziale per aumentare la sicurezza in strada. Parliamo di Alcolock, un dispositivo da montare in auto e da utilizzare prima di metterla in moto. Funziona come se fosse un etilometro e se i livelli di alcol nel sangue sono alti, la macchina si blocca e non può essere messa in moto.

Per quanto riguarda, invece, l’abuso di sostanze stupefacenti, invece, c’è da dire che, fino ad ora, l’unico strumento in possesso delle Forze dell’Ordine erano i tamponi salivari. Chi risultava essere positivo, veniva fermato e sanzionato. Ora, invece, sta cambiando tutto. I tamponi non serviranno più e si viene beccati molto più facilmente, grazie ad un nuovo strumento che viene collegato alle telecamere in Strada e funziona 24 ore su 24.

Arrivano le telecamere intelligenti che ti beccano dovunque

Il nuovo strumento, montato sulle telecamere di sorveglianza in Strada, risulta essere maggiormente efficace e, soprattutto, consente un controllo costante e capillare su tutto il territorio. I tamponi salivari possono essere utilizzati solo durante i posti di blocco e, quindi, non servono a prevenire spiacevoli inconvenienti che possono tramutarsi in vere e proprie tragedie. Ecco che arriva, così, Acuscensus che ha già prodotto ottimi risultati nei Paesi in cui è stato testato.

Pensiamo, ad esempio, all’Australia che ha visto calare del 18% gli incidenti stradali. Questo dispositivo tiene monitorato il traffico 24 ore su 24 e, grazie all’apprendimento automatico, riesce a rilevare tutti i comportamenti delle automobili. Ovviamente, se questi sono bizzarri, andrà a segnalarlo alle Forze dell’Ordine, offrendo anche delle immagini del conducente e del veicolo in altissima definizione. A questo punto, i militari interverranno sul posto, bloccheranno l’auto ed il conducente verrà sottoposto ai test classici di rito. Si tratta di uno strumento indispensabile che consente di stanare chi utilizza droghe, alcol ed anche smartphone alla guida. I risultati in Australia e Regno Unito sono eccellenti e si spera possa arrivare anche in Italia al più presto.