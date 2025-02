Controlli alcolemia, shock tra i conducenti: in migliaia positivi all’etilometro anche senza bere una goccia d’alcol | È un massacro

Anche senza bere nemmeno un goccio d’acqua si risulta positivi alcoltest. Ecco per quale motivo succede questo e come salvarsi.

La riforma che proprio di recente è avvenuta sulle regole del codice della strada, ha evidenziato come fosse importante intervenire su alcune infrazione per riuscire ad avere delle strade che siano effettivamente molto più sicure. Il consumo di alcol mentre si è al volante, era qualcosa su cui intervenire era indispensabile.

Bere delle quantità in eccesso di bibite alcoliche modifica la percezione e non permette di reagire in maniera efficiente nel caso in cui vi sia un pericolo.

Motivi per cui punire l’eccessivo consumo di sostante alcoliche è indispensabile al fine di riuscire a dare alle strade una maggiore sicurezza. A vigilare sul corretto comportamento degli automobilisti, ci pensano le forze dell’ordine, le quali provvedono ad emettere una sanzione, anche piuttosto salata nel caso in cui si venga trovati positivi.

Ma ci sono casi in cui questo avviene anche se non è stato consumato alcol. Conoscere i casi in cui questo accade è indispensabile per riuscire ad evitare le problematiche.

Etilometro: fregare l’apparecchio è impossibile

L’etilometro è un apparecchio che risulta essere impossibile da fregare e rifiutarsi di sottoporsi al controllo, non è di certo la scelta migliore che si possa compiere. Le forze dell’ordine nel caso in cui notino dei segnali preoccupati, possono chiedere all’automobilista di sottoporsi al controllo, rifiutarsi è una sorta di ammissione di colpa, che bisognerebbe assolutamente evitare.

Ci sono poi casi in cui è possibile risultare positivi anche senza aver bevuto, ma in questi specifici casi occorre munirsi di uno specifico documento che sia in grado di salvare dalle sanzioni e anche da quelli che sono gli eventuali provvedimenti accessori previsti dalla legge in merito al consumo di alcol al volante.

I casi in cui risulti positivo anche senza aver bevuto

Purtroppo ci sono casi in cui è possibile risultare positivi all’alcoltest anche senza aver bevuto dell’alcol. Innanzitutto ci si riferisce ai casi in cui si consumano cibi nelle cui ricette è previsto l’utilizzo di alcol, in questi casi è possibile che vi sia un falso positivo a cui prestare attenzione. Altro caso particolare è quello in cui si soffre della così detta sindrome di autofermentazione, che potrebbe dare dei falsi positivi, ma in quel caso basto un certificato medico per riuscire a essere assolti.

Infine, attenzione al collutorio, ci sono casi in cui, se si utilizzano prodotti a base di alcol è possibile risultare positivi alcoltest. Attenzione quindi ad ogni singolo elemento durante la guida.