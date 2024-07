Ticket gratuito lavoratori, sotto questa soglia di reddito hai tutto regalato: lo Stato ti copre le spese

Lo Stato ti copre le spese se sei al di sotto di questa soglia. Finalmente puoi avere il ticket in maniera completamente gratuita.



Non sono pochi a pensare (almeno fuori dal territorio italiano), che la nostra sanità sia quella che offre la maggior parte dei diritti a cui ognuno di noi dovrebbe avere accesso. Molto differente dall’America in cui occorre avere un’assicurazione sanitaria per poter avere accesso alle cure.

In Italia il primo soccorso e gli interventi urgenti sono completamente gratuiti, per le prestazioni per cui occorre provvedere alla prenotazione con gli specialisti sono invece previste delle esenzioni. Queste dovrebbero permettere a tutti di avere accesso in tempi, più o meno celeri, ai trattamenti a cui si ha diritto.

Peccato che poi la teoria finisce per scontrarsi con quella che è la realtà dei fatti, in cui, occorre decidere, qualora se ne abbia la possibilità, di provvedere alle proprie visite presso studi a pagamento, per via di interminabili attese a cui si deve far fronte.

Eppure la normativa italiana parla chiaro, chi gode di esenzione deve poter avere accesso alle prestazioni, che siano esami di laboratorio, ovvero controlli strumentali, in maniera molto semplice, senza dover pagare quello che è comunemente noto come ticket.

Le esenzioni previste dal sistema italiano

Innanzitutto sono esenti coloro che soffrono di patologie specifiche. Ci sono casi in cui, come le disfunzioni tiroidee, in cui il paziente può godere di esenzione per ciò che riguarda gli esami e le visite di controllo, che riguardano, appunto, la tiroide. Allo stesso modo sono completamente esenti dal pagamento coloro che sono invalidi e godono dei diritti della legge 104.

Inoltre sono previste 3 tipi di esenzione, la E01 che spetta ai soggetti al di sotto dei 6 anni, ovvero gli adulti con più di 65 anni con un reddito familiare non superiore ai 36 mila euro. Per reddito è l’esenzione E02 , la quale prevede il non superamento della soglia di 8.263,31 ovvero 11.362,05 in presenza del coniuge. La E03 è l’esenzione di cui gode chi ha pensione sociale, E04 per i pensionati con gli stessi limiti di reddito previsti per la E02.

Come poter sfruttare l’esenzione

Per poter godere dell’esenzione da ticket, innanzitutto occorre provvedere al rinnovo presso l’ASL territoriale ogni anno. Salvo proroghe previste la scadenza per quello che riguarda l’esenzione è fissata ogni anno al 30 marzo. Quindi occorrerà poi provvedere al rinnovo.

Invece, affinché l’esenzione venga effettivamente utilizzata è indispensabile che il dottore che provvede alla prescrizione, scriva sulla ricetta, il codice dell’esenzione. In caso contrario non sarà possibile beneficiarne.