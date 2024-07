Assegno Unico, grandi novità dal 2025: le tasche delle famiglie saranno ancora più piene | Pioggia di aumenti per tutti

Grandi novità per le famiglie nel 205, l’assegno unico sarà ancora più ricco per la gioia delle famiglie. Ecco cosa sapere per il prossimo anno.

Da ben 2 anni ormai, le famiglie italiane posso godere degli importi concessi per quello che riguarda l’assegno unico universale figli a carico. La misura è stata introdotta dallo stato ed è andata a sostituire una serie di bonus e di sostegni economici concessi alle famiglie con figli.

L’Assegno Unico può essere richiesto nel momento della nascita del bambino. Il primo pagamento comprenderà anche gli importi relativi ai mesi di gravidanza a partire dal settimo e mentre fino al compimento del 18esimo anno viene erogato al genitore, con la maggiore età l’importo è dato direttamente al ragazzo fino al compimento del 21esimo anno di età.

Gli importi sono determinati in base all‘ISEE familiare oltre che a una serie di elementi diversi come, se i due genitori sono entrambi lavoratori, se hanno diritto ad altre maggiorazioni, dovute anche allo stato di salute dei figli.

L’importo viene erogato direttamente sul conto corrente del genitore, in genere i pagamenti avvengono intorno alla metà del mese, tra il 17 e il 20. Spesso i pagamenti vengono scaglionati nell’arco di queste giornate.

Buone notizie per i genitori

Intanto ci sono ottime notizie per i genitori che potranno beneficiare finalmente di un aumento dell’assegno unico. La rivalutazione per via dell’inflazione dovrebbe essere fatta nel mese di gennaio 2025. Quindi proprio in questa data ci dovrebbe essere una rivalutazione, salvo il caso in cui non vi sia un ritardo.

Oltre ad aumentare l’importo dell’assegno, cambiano anche le soglie ISEE che determinano il valore dell’assegno a cui si ha diritto. Gli importi verranno adeguati per ogni figlio a carico e inoltre si continueranno a prevedere maggiorazioni per quello che riguarda le famiglie numerose.

Nello specifico degli importi

A questo punto è possibile andare nello specifico di quelli che sono gli importi. Ad oggi il valore massimo dell’assegno unico era di 175 euro per figlio, salito poi quasi a 200 euro con i vari ritocchi avuto nel tempo. Il limite di ISEE per ottenere il massimo è attualmente a 17 mila euro.

La variazione che si attende per il 2025 è dell’1,6% con limite ISEE che sale a 17.3364,05 euro una variazione minima, ma che potrebbe essere importante per molti. Il valore dell’assegno unico sarà pari a 202,59 con minimo a 57,91 euro. Per le famiglie con più di 3 figli, dal terzo figlio è possibile ricevere un massimo di 303,88 euro con la maggiorazione prevista precedentemente per il primo anno del bambino, estesa fino ai 3 anni.