Pensione, l’AI ti svela la data in cui smetterai di lavorare: per saperla ti basta fargli una semplice domanda

L’AI è in grado, rispondendo a una semplice domanda, di dirti quando potrai andare finalmente in pensione, smettendo di lavorare.

Le grandi certezze sono due in questo mondo in continuo cambiamento, l’incertezza per quello che riguarda la pensione e lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. In entrambe i casi sono molte le domande che si pongono tutti, considerando il cambiamento veloce e radicale che entrambe gli argomenti hanno subito negli ultimi mesi.

La pensione è forse il traguardo a cui tutti aspirano e che molti credono di non raggiungere mai. L’età pensionabile nel corso degli anni si è spostata sempre più avanti e questo ha creato non poca diffidenza da parte di tutti gli italiani, con la paura di dover lavorare anche ben oltre i 70 anni.

L’Intelligenza Artificiale invece, molti dubbi ha suscitato su di lei. Non sono pochi coloro che da sempre la additano come un vero e proprio rischio in tutti i settori, salvo poi scoprire che in effetti non è esattamente come si pensa, infatti se utilizzata nella maniera giusta essa può essere di grande aiuto, molto più di quello che si pensa.

Tutto sta nel saper utilizzare tutti i mezzi che essa mette a disposizione di ognuno di noi. Se ti dicessimo che è anche in grado di aiutarti a calcolare anche la tua età pensionabile?

Le numerose applicazioni dell’AI

Il primo incontro e scontro con l’intelligenza artificiale è stato quello che ha portato molti a pensare che essa fosse un vero e proprio pericolo, in grado di sostituire la mente umana, sarebbe la causa di una netta riduzione delle possibilità di lavoro, in moltissimi ambienti. I primi a temere, i creatori di contenuti digitali, convinti che per loro fosse un grande danno la sua presenza.

Fortuna che attualmente sembra non sia proprio così e con il passare dei mesi è stato chiaro come utilizzare l’Intelligenza Artificiale anche a proprio favore con applicazione in moltissimi settori, ognuno diverso dall’altro.

Analizza i tuoi dati e ti dice quando andrai in pensione

Una delle applicazioni che forse viene ignorata dalla maggior parte delle persone, è la capacità di analizzare i dati personali del soggetto. L’Intelligenza Artificiale, grazie a una serie di dati, può darti dati affidabili sul quando potrei finalmente lasciare il lavoro. Basterebbe digitare una frase in cui si indica l’età anagrafica, il numero di anni contributivi e la residenza. La risposta dovrebbe essere abbastanza affidabile.

Un utilizzo forse curioso, ma che probabilmente potrebbe riuscire a fornire un traguardo da raggiungere in termini di anni contributivi.