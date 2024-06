Investimenti, 5000 euro si trasformano in una fortuna: investili in questo modo e ti sistemi per il futuro

Una breve guida su come investire il piccolo risparmio, sia per i neofiti sia per coloro che già anno qualche esperienza in campo finanziario.

Risparmiare, si sa, oggi è difficile per tutti. Riuscire a mettere da parte qualcosa mese per mese è decisamente un’impresa, visti i bassi stipendi del mondo del lavoro italiano.

Sarà anche questo, forse, uno dei motivi per i quali il nostro paese è tra i meno alfabetizzati in ambito di cultura finanziaria: se non ci sono molti soldi da investire, perché informarsi su come farlo? Può capitare però che un piccolo gruzzoletto da parte lo si abbia, e allora è bene attrezzarsi e cercare di capire come e dove sarebbe meglio investire.

5.000 € non sono certo una fortuna. Ed è inoltre una cifra che talvolta può essere disponibile anche per coloro che hanno qualche difficoltà economica: la vendita di un automezzo, una piccola eredità, un indennizzo assicurativo o un minuzioso risparmio possono tranquillamente generare un’eccedenza sul conto corrente di un importo simile.

Vediamo pertanto come sia possibile investire questa liquidità in eccesso, sia nel caso che non si abbia alcuna competenza in materia finanziaria, sia nel caso opposto, quando cioè già si è avuta qualche piccola esperienza di investimento.

Investire 5.000 € da neofiti

Per coloro che sono del tutto digiuni di finanza – a meno di non rivolgersi ad un professionista della consulenza, il quale però, giustamente, si farà pagare – suggeriamo un approccio decisamente prudente. Esistono infatti alcune possibili soluzioni a bassissimo rischio, adatte proprio a chi inizia a muovere i primi passi nel mondo finanziario.

L’obiettivo in questo caso però deve essere ben chiaro: non si deve puntare al guadagno ma alla semplice conservazione reale del capitale investito. Tra le opzioni, suggeriamo le polizze vita di Ramo I – nelle quali il capitale è sostanzialmente garantito -, i titoli di stato – con una tassazione sulle plusvalenze particolarmente agevolata – e i conti deposito – speciali conti correnti ad alto rendimento -.

Investire 5.000 € per i più esperti

Tutti coloro che invece hanno già avuto una se pur minima esperienza in qualche tipo di investimento possono vagliare anche qualche opzione – diciamo pure così – più aggressiva.

Escludendo l’investimento secco in singole azioni, la cui rischiosità è a tutti palese, chi volesse mettere un po’ di pepe ai propri piccoli risparmi potrebbe puntare o su obbligazioni aziendali, che generalmente danno una redditività maggiore rispetto a quelle statali, dato che il cosiddetto “rischio (dell’azienda) emittente” è sempre possibile, o sui tanto diffusi fondi passivi, tecnicamente definiti ETF o Exchange Traded Funds. Gli ETF sono strumenti generalmente poco costosi e spaziano veramente su tutto il mercato finanziario: una buona soluzione per chi ha intenzione di valorizzare i propri 5.000 € accettando comunque un piccolo rischio.