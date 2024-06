Pensione anticipata, con un foglio ti risparmi 20 anni di lavoro: presentalo all’INPS e comincia a rilassarti

Se presenti questo foglio all’INPS ti risparmi ben 20 anni di lavoro e puoi andare in pensione anticipata. Ecco di cosa si tratta.

I giovani ancora non ci penseranno, la pensione è un traguardo fin troppo lontano, qualcuno è convinto che probabilmente non ci arriverà mai, considerando anche lo spostamento di anno in anno che subisce l’età pensionabile. Insomma, potremmo essere condannati a lavorare per una vita intera. Ma vogliamo essere ottimisti, siamo certi che le cose prima poi cambieranno e l’età pensionabile si arresterà.

In realtà dobbiamo ammettere che le regole per quello che riguarda la pensione vengono spesso e modificate. Se ne discute veramente tanto, probabilmente perché è un argomento che tocca da vicino tutti gli italiani, in realtà tutti i cittadini del mondo. Ma senza andare oltre al nostro confine soffermiamoci ai cari pensionati della penisola.

Attualmente per poter accedere alla domanda di pensione, occorre aver compiuto 67 anni di età, per aver versato almeno 20 anni di contributi. Chi non raggiunge tali limiti non può provvedere alla domanda.

Almeno questa sarebbe la regola generale, ma sembra che consegnando un semplice foglio presso gli uffici dell’Inps, sarebbe possibile accedere a una pensione anticipata. Andiamo allora a vedere quali sono i casi in cui questo è possibile.

Due le possibilità di accedere alla pensione anticipata

Lo Stato italiano prevede la possibilità di accedere alla pensione in maniera anticipata, in due specifici casi. il primo, su cui sei andati a intervenire proprio di recente, sarebbe quello che coloro che svolgono lavori usuranti. Si riferiscono tali tutte quelle occupazioni che influiscono in maniera preponderante sullo stato di salute dell’individuo.

Numerose sono le attività che rientrano in tale elenco, tra cui quelle che prevedono lo svolgimento delle mansioni in spazi particolarmente angusti, ovvero l’utilizzo di sostanze estremamente dannose. Questi sono due esempi di quelli che sono considerati i lavori usuranti. Ma ci sarebbe una seconda strada da perseguire, ovvero quello del riconoscimento dell’invalidità del soggetto.

Legge 104 e pensione

Per vedersi riconoscere l’invalidità da parte della commissione medica dell’Inps, è indispensabile sottoporsi alla visita di fronte ai medici legali, dove provvedere ad inviare apposita domanda, corredata da certificato medico. Coloro che sono dichiarati invalidi potrebbero avere accesso alla pensione anticipata. Questo avviene se la percentuale di modalità riconosciuta è superiore all’80%.

I requisiti per poter accedere alla pensione anticipata, oltre alla percentuale di invalidità prevede un’età pari a 56 anni per le donne e 61 per gli uomini. Inoltre aver maturato almeno 20 anni di contributi.