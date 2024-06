Pensioni, il cedolino di luglio nasconde delle sorprese: anziani in festa in tutta Italia | L’aumento è esagerato

Il cedolino di luglio per molti nasconde un segreto grazie all’aumento spropositato del valore dell’assegno pensionistico.

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo del primo giorno del mese di luglio che, come i cari pensionati sanno bene, corrisponde esattamente al giorno in cui vengono pagati gli assegni pensionistici. Quindi è il momento giusto per parlare proprio delle nostre pensioni e del sistema pensionistico italiano che spesso mette in difficoltà i suoi cittadini.

In fondo quello delle pensioni resta comunque il più comune tra gli argomenti di discussione che si alzano tra gli italiani e il motivo sembra essere anche semplice da comprendere.

I cittadini italiani, tanto quelli che in pensione già ci sono, quanto quelli che ci andranno a breve, sono concordi nel dire che le pensioni in Italia sono troppo basse, non solo non permettono una vita che sia dignitosa ma non sono nemmeno adatte a ricompensare una vita intera di sacrifici che ogni cittadino conduce.

Questo è il motivo per cui ogni singolo aumento di cui si parla si rivela un argomento di grande interesse tra i cittadini di ogni età. Nel mesi di luglio molti di loro potranno trovare un aumento dell’importo che verrà versato. Ecco per quale motivo succede questo.

Gli aumenti delle pensioni

Il tempo passato dalla prima volta che si è parlato di un aumento delle pensioni è veramente molto, ma fino a questo momento l’incremento è stato minimo rispetto a quello che ci si aspettava. Poche decine di euro in più al mese, che a tutti gli effetti cono cambia molto.

Ma per il mese di luglio alcuni pensionati avranno una gradita sorpresa. Ci si riferisce a quella che è nota comunemente come quattordicesima, ovvero una mensilità in più di cui alcune specifiche pensioni potranno godere, ma non spetta a tutti.

Chi avrà la quattordicesima indicata sul nuovo cedolino

A partire dal 20 di giugno tutti pensionati possono consultare il cedolino per quello che riguarda l’assegno pensionistico di luglio. Chi ne ha diritto ha scoperto che questo mese l’importo che si riceve è più alto e questo succede per via della quattordicesima.

Hanno diritto a tale importo maggiorato coloro che hanno compiuto almeno il 64esimo anno si età, un reddito personale lordo inferiore a una volta e mezzo l’importo del trattamento minimo mensile o superiore di una volta e mezzo e però inferiore a due volte quello che è il trattamento minimo.