Yoga al lavoro, parte la vera rivoluzione: in poche mosse elimini stress e ansia accumulati e ti tieni in forma

Ciao ciao stress al lavoro con lo Yoga. Da provare assolutamente.

Non c’è alcun dubbio che viviamo più che mai in un mondo caotico e ricco di tantissime problematiche. Le preoccupazioni, sia nei nostri cuori che nelle nostre menti, non mancano di certo. E quando aumentano, si accavallano tra di loro oppure si mescolano, rischiamo di andare necessariamente in tilt.

E ciò è facilissimo che capiti con la bruttissima aria che tira tuttora in Italia. Alla crisi economica, che è ancora prepotente, si aggiunge quella sociale, con la caduta dei valori. Non sappiamo più godere delle piccole gioie che la vita sa donarci. Nemmeno le bellezze che Madre Natura sa regalarci talora in maniera tanto generosa sono in grado di donarci qualche brivido.

Tuttavia quelle rare, rarissime volte in cui ci riusciamo, stiamo bene. Non per nulla, camminare in mezzo ad essa, fermarsi ad osservare il cielo, un alba e un tramonto. O ancora leggere un buon libro al parco, sono tutte azioni che ci possono aiutare a scacciare lo stress che regna un po’ troppo sovrano nelle nostre vite.

Ed è lui che ci porta spesso a vedere tutto nero, a lasciarci andare e a cadere persino in depressione. Ritornare invece a vivere in armonia con l’Ambiente e la Natura può essere un vero toccasana, così come fare tanta attività motoria. Il che non significa affatto doversi iscrivere per forza di cose in palestra. Tuttavia se vogliamo ritrovare il nostro equilibrio sia esteriore che interiore affidiamoci allo Yoga. Ne troveremo giovamento anche sul lavoro.

Yoga al lavoro, in due mosse scacci lo stress

Anzi, armati di tappetino, durante i momenti di pausa che ci spettano per legge, possiamo pure praticarlo. E questi ci possono bastare, chiaramente se siamo allenati e se avremo l’accortezza di spegnare il cellulare e isolarci, per ritrovare la giusta concentrazione per poi rimetterci a lavorare meno stanchi e più rilassati.

Ovvio che se ripeteremo tale esercizio ogni giorno, potremo ottenere risultati sempre più interessanti. Lo Yoga però non lo si impara da soli. Ci sono vari livelli e metodi. Bisogna scegliere il maestro più adatto a noi e che ci seguirà pian piano nel percorso. Fondamentale è, quando decidiamo di praticarlo, che stacchiamo la mente dalla nostra quotidianità.

Non saremo più li stessi

Grazie a lui potremo iniziare a diventare molto meno impulsivi anche se indole caratteriale lo siamo eccome. Pian piano potremo valutare con più calma le parole da usare, misurandole con estrema attenzione, sia per quanto concerne il messaggio verbale che scritto. La nostra mente risulterà più agile e fresca, oltre che in grado di fare ragionamenti anche più complessi e di large vedute.

Entreremo maggiormente in empatia con l’altro e ciò è fondamentale anche sul lavoro quando si ha a che fare con tanti clienti, i colleghi e il capo. E il fatto di non trovarci sempre giù di corda, stressati e con il broncio ci permetterà non solo di essere più produttivi sul campo professionale ma anche più piacevoli a livello personale e sentimentale. Dunque ad essere delle persone più serene e appagate in generale.